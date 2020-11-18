2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, "Sağlık alanında fiziki altyapı, insan kaynağı, hizmete erişim ve hizmet kalitesinde sağlanan iyileşmeler neticesinde sağlık hizmet sunumunda ve halk sağlığının korunmasında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, "Sağlık alanında fiziki altyapı, insan kaynağı, hizmete erişim ve hizmet kalitesinde sağlanan iyileşmeler neticesinde sağlık hizmet sunumunda ve halk sağlığının korunmasında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Sağlık Bakanlığının 2021 yılı bütçesine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Türkiye'nin zorlu bir halk sağlığı mücadelesinden geçtiğini belirterek, bu mücadeleyi sırtlanan sağlık emekçilerine teşekkür etti.

Gerçek vaka sayılarına ulaşamayan Bilim Kurulunun süreci bu şekilde yönetmeye çalışmasının da başka bir sıkıntı olduğuna değinen Girgin, "Gerçekleri gizleyerek ne salgın ne ekonomi yönetilir." diye konuştu.

Yapılan düzenlemelerle tıp fakültelerinin bölündüğünü, binlerce sağlık çalışanının ihraç edildiğini, Türk Tabipler Birliği'ne "terörist" dendiğini söyleyen Girgin, sağlıkçılar el üstünde tutulması gerekirken haklarının elinden alındığını, ölümlerine seyirci kalındığını iddia etti.

Sağlık çalışanlarının istekleri olduğunu belirten Girgin, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanları, sağlık sunumu sırasında görevlerini şiddetsiz koşullarda yerine getirmek, emeklerinin karşılığı olan özlük haklarını tam olarak almak, her türlü koruma önlemlerinin alınmasını, hastalanmalarının önlenmesini, mevcut riskler nedeniyle aralıklı olarak gerekli kontrollerden geçirilmelerini, bu kontroller sırasında ya da semptomlarla etkilendikleri, hastalandıkları zaman kayda alınmasını, işe bağlı bu hastalığın meslek hastalığı olarak kabul görmesini, işe bağlı bu hastalıkları nedeniyle kendilerinde geçici ya da kalıcı olarak çalışma güçlerinde bir kısıtlama olduğu zaman bunun geçici ya da kalıcı maluliyet yönünden değerlendirilmelerini, işe bağlı meslek hastalıkları nedeniyle ölümleri halinde geri kalanların mağduriyetinin önlenmesini istiyor. Sağlık çalışanları mutlaka ama mutlaka kovid-19'u meslek hastalığı olarak kabul etmenizi istiyor."

Türkiye'nin sağlık sorunlarının sadece şehir hastanelerinde çözülemeyeceğini ifade eden Girgin, hastaneler için ihtiyaç planlamasında seçilecek ölçeğe, yapımı ve işletilmesine kadar, aklı, bilimi, planlamayı, çevreyi, insanı gözeterek kamucu bir politika uygulanması gerektiğini söyledi.

Girgin, şehir hastanelerinin modelinin çarpık olduğunu iddia ederek, ülkenin geçmiş birikimlerine sahip çıkılmasını istedi.

"Eğitimden sağlığa her alanda reform"

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, AK Parti'nin kurulduğundan ve iktidara geldiği günden bu yana Türkiye'yi ileri götürme çabası içinde olduğunu belirterek, bu çerçevede eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye, tarımdan sanayiye, sosyal güvenlikten çevreye kadar her alanda tarihi reformları hayata geçirdiğini kaydetti.

Muhalefet partilerinin milletvekillerinin eleştirilene karşılık veren Erim, "Pandemi sürecinde Dünya Sağlık Örgütü takdir ediyor, siz etmiyorsunuz. Sayın Bakanım biz işimize bakacağız, meyve veren ağaç taşlanır." dedi.

Türkiye'nin, sağlık hizmetlerinde "destan" yazdığını belirten Erim, "Sağlık alanında fiziki altyapı, insan kaynağı, hizmete erişim ve hizmet kalitesinde sağlanan iyileşmeler neticesinde sağlık hizmet sunumunda ve halk sağlığının korunmasında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Türkiye'nin de dünyayı saran kovid-19 salgınından etkilendiğini belirterek, "Salgının tedavisinden daha önemli konu, onu sahada önleyici tedbirlerle kontrol altına alarak yenebilmektir. Önleyici ve koruyucu tedbirlerin uygulanması daha değerli bir durum olarak karşımıza çıkmıştır." diye konuştu.

Taşdoğan, sağlık çalışanlarının üstün gayretlerini de takdir ettiklerini belirtti.

Sağlıkta şiddet olaylarına da dikkati çeken Taşdoğan, Sağlıkta Şiddeti Önleme Daire Başkanlığı kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

"18 yılda büyük bir devrim, dönüşüm gerçekleştirildi"

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Önce sağlık önce insan" diyerek, 2002'den itibaren çıktıkları yolda, 18 yılda büyük bir devrim ve dönüşüm gerçekleştirildiğini kaydetti.

Türkiye'nin, OECD verileri ve Avrupa Konseyi raporlarında, yapılan sağlık harcamasına göre sağlık hizmetlerinden en üst seviyede memnuniyet elde edilen bir ülke olduğuna işaret eden Keşir, "Bu sadece iktidar partisi milletvekillerinin ya da mensuplarının değil iktidar-muhalefet her kesimin iftihar etmesi gereken bir konu." diye konuştu.

Sağlıkta yapılan dönüşüm ve düzenlemelerde 18 yıllık icraatın söz konusu olduğunu vurgulayan Keşir, özellikle anne bebek ölüm oranlarında hızlı bir düşüş olduğunu dile getirdi. Keşir, bu oranın yüz binde 64'ten yüz binde 13'e düştüğünü ifade ederek, yoğun bakım yatak sayısının da arttığını vurguladı.

Yoğun bakım yatak sayısının yüz bin kişide Almanya'da 29, İtalya'da 13, Fransa'da 12 olmasına rağmen bunun Türkiye'de 40 olduğunu belirten Keşir, "Bu da iftihar edeceğimiz bir konu." dedi.

Keşir, kovid-19'un tedavisinin Türkiye'de ücretsiz verildiğine dikkati çekerek, her kademedeki sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

-"Tabela şeffaf değil"

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Bakan Fahrettin Koca'nın pandemiyle ilgili her gün açıkladığı turkuaz bir "tabela" olduğunu belirterek, "tabelanın" şeffaf olmadığını ileri sürdü.

Tablonun çöpe atılıp her şeye sıfırdan başlamak gerektiğini söyleyen Pekgözegü, pandeminin şu anda yönetilmediğini iddia etti. Pekgözegü, alınan tedbirlerin de gerçek bir önlem paketi olmadığını savundu.

Pandeminin herkese eşit muamele etmediğini, sınıfsal ve bölgesel bir tarzı olduğunu ileri süren Pekgözegü, "Pandemi, işçilere ve emekçilere çok ağır bir darbe vurdu." diye konuştu.

Pekgözegü, halkı koruyacak gerçek önlemler alınması gerektiğini söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, pandemi süreci başladığında toplumun her kesiminden ve her siyasi partiden, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya güvenin en yüksek seviyede olduğunu ve uzun süre devam ettiğini söyledi.

Süreç içinde pandeminin yayılmasıyla artan sıkıntıların, Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamaları ve Bakan Koca'yı tartışmalı hale getirdiğini belirten Gök, "Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi görünmez bir düşmanla savaşırken sizin bakan olarak bulunduğunuz konumun daha önceki parlamenter sistemdeki gibi bir bakan olmamanızdan kaynaklanıyor." dedi.

Bu sistemde Meclise hesap veren bir bakanlık olmadığını iddia eden Gök, muhalefetin soluğunu ensesinde hisseden bir bakanın, süreci daha şeffaf ve samimi yürütebileceğini öne sürdü.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, toplantıda konuşan bir milletvekilinin "Türk Hekimler Birliği" dediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"'Türk' ifadesi onlara zıkkım olsun. Çok açık söylüyorum. Ne hakları var Türk'ü kullanmaya. Terörü yücelten, milli olanın karşısında duran... Beni temsil etmiyor, bu milleti temsil etmiyor. Türk, bütün bir milleti ifade ediyor. Türk, Kürt'ü ile Çerkez'i ile Laz'ı ile bütün renkleriyle Türk milletini ifade ediyor. Onların Türk ile alakası yoktur."

Aydemir, muhalefet milletvekillerinin tepkileri üzerine "Bizi tanıyan herkes bilir ki milletin her rengine aşığız." dedi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, salonda konuşulanların Türkiye'nin her tarafını etkilediğini belirterek, "Yeri gelecek duygularımızı içimize mezar yapacağız ama kendimizi tatmin için bir şey söylemeyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı