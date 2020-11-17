2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kovid-19 salgını sürecinde hükümetin açıkladığı paketlerin toplam değerinin, 500 milyar lirayı bulduğunu bildirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kovid-19 salgını sürecinde hükümetin açıkladığı paketlerin toplam değerinin, 500 milyar lirayı bulduğunu bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021 yılı bütçesine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, Hazinenin kasasının yabancı para cinsinden boş olduğu, Maliyenin itibarının düştüğü bir dönemde görev almasının zor olacağını söyledi.

Son dönemde en çok ekonomiyle ilgili kurumların yıprandığını, bunların başında MASAK'ın geldiğini öne süren Kuşoğlu, piyasaların olumlu mesajlar beklediğini, herşeyin normal koşullarına dönmesini istediklerini ve bu konuda gereken desteği vereceklerini belirtti.

Kovid-19 salgınına ilişkin tedbirlerin bütçede ayrı bir kalemde yer almamasını eleştiren Kuşoğlu, böyle bir adımın moral verebileceğine dikkati çekti.

Kuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a, "Sizi rahat bırakırlarsa başarılı olacağınıza inanıyorum." diye seslendi.

Türkiye Varlık Fonunun denetlenmediğini ileri süren Kuşoğlu, Elvan'ın fon yönetiminde bulunup bulunmayacağını sordu. Kuşoğlu, "Fon kaynak oluşturmak yerine kaynaklarımızı götürüyor." ifadesini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Elvan'ın, 2021 yılı bütçesinde bir değişikliğe gitmediğini ancak "ekonominin ivme kazanacağı ve toparlanacağı" yönünde açıklamalarda bulunduğunu söyledi. Sındır, Elvan'ın başarılı olmasını beklediklerini dile getirdi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, iktidarın, bir tane "yoksulluk" devraldığını ancak bugün gelinen noktada 8 milyon vatandaşın sosyal yardımlarla geçinmek zorunda kaldığını öne sürerek, ülkenin ya hep beraber üreterek zenginleşeceğini ya da tüketimle yoksullaşacağını söyledi.

İYİ Parti'nin, iktidarın yatırımlarına karşı olmadığını, bunların maliyetlerinin yüksek olmasına karşı çıktığını vurgulayan Yaşar, kamu-özel projelerinde verilen Hazine garantilerinin de maliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

"Acı reçetenin içinde ne var?"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kovid-19 salgınına ilişkin tedbirler sayesinde Türkiye'nin büyüme performansı açısından dünyadan pozitif ayrışacağını vurguladı.

Dünya genelinde ekonomik faaliyetin sert şekilde yavaşladığını, işsizliğin arttığını anlatan Kırkpınar, "Kovid-19 salgını sürecinde hükümetin açıkladığı paketlerin toplam değeri 500 milyar lirayı buldu." diye konuştu.

Kovid-19 ile mücadele bağlamında verilen destekleri sıralayan Kırkpınar, ekonomideki temel alanlarda ortaya konulan hedeflerin yakalanmasıyla Türkiye'nin, Avrupa ülkelerinden daha yüksek bir büyüme oranı yakalayacağını kaydetti.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Lütfi Elvan'ın iyi niyetinden şüphe etmediklerini, hedeflerini hayata geçirmesini istediklerini ifade etti.

"Hükümetin diriltmeye çalıştığı ekonomiyi kim batırdı?" sorusunu yönelten Girgin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedeniyle sorunlar yaşandığını savundu. Girgin, "Acı reçetenin içinde ne var? Her zamanki gibi işçiye, memura, emekliye mi çıkacak acı reçete? Bu acı reçeteden yandaş şirketler etkilenecek mi?" diye sordu.

Komisyon Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Kovid-19 salgınının dünya ekonomisinde bunalıma yol açtığına işaret etti.

Aksu, Türkiye'nin, salgının olumsuz etkilerinin vatandaşlara yansımaması için kredi faiz indirimleri, hane halklarına yönelik karşılıksız yardım ve destek uygulamalarını hayata geçirdiğini, toplumun tüm kesimlerinin rahatlatıldığını anlattı.

"Türkiye'nin kaç cephede savaştığının göstergesi"

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, ayakları yere basan ve devleti çok iyi bilen Elvan'a, görevinde başarılar dilediğini söyledi.

İktidarları döneminde faize harcanan tutarda yüksek miktarda düşüş olduğunu anımsatan Ök, iktidarın ekonomik disiplin ve politikalarıyla bu noktaya ulaşıldığını kaydetti.

AK Parti'nin 83 milyonun taleplerini dikkate alarak politikalarını belirlediğini anlatan Ök, Türkiye'nin 2018'de ciddi bir ekonomik darbe yaşadığını, toparlanma sürecinde ise pandeminin başladığını vurguladı.

Ök, muhalefet milletvekillerinin, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifasının ardından döviz kurunda düşüş yaşandığını belirttiğini aktararak, "Bu övünülecek bir şey değil. Türkiye'nin kaç cephede savaştığının göstergesidir." diye konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Türkiye'nin, salgınla mücadele sürecinde şartlara ve ihtiyaca uygun tedbirleri hayata geçirdiğini, ekonomi politikalarında yeni bir döneme girildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni ekonomi yönetimine olan güveni açık açık ifade ettiğini söyledi.

Öztürk, Bakan Elvan'a yönelik, "Sizi seviyoruz ve özleyeceğiz. Birikimlerinizle o koltuğa yakışıyorsunuz. Zorlukların üstesinden geleceğinizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Elvan ve Ağbal'ın atamaları, devlet krizinin başka bir boyutu"

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, iktidarın, "ekonomi pik yapıyor" açıklamalarında bulunduğu sırada Albayrak'ın bakanlıktan istifa ettiğini, bu sürecin, Türkiye'de son 2 yılda derinleşen devlet ve rejim krizinin boyutlarını ortaya koyduğunu savunarak, şöyle devam etti:

"Bütçeyi savunmak üzere karşımızda yeni Bakan Sayın Lütfi Elvan var. Kendisini yakınen tanırım. DPT'den yetişmiş, çok ehliyetli bir arkadaşımızdır. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza çok içten başarılar diliyorum. Gerek Sayın Elvan, gerekse Merkez Bankası Başkanı Sayın Ağbal'ın atamaları, devlet krizinin başka bir boyutunu ortaya koyuyor. 'Devleti şirket gibi yöneteceğiz.' diye iş başına gelenler, köklü kurumları kapattı. Bugün ortalığı toplasın diye, köklü kurumlardan yetişmiş, daha önce kapattığı DPT ve Maliye Teftiş Kurulunda görev almış iki ismi yeniden göreve getirmek zorunda kaldı. Gelinen noktada iktidar, acı reçete türküleri söylemeye başladı. Sadece isimleri, bürokratları ve bakanları değiştirmekle oyun değişmez. Oyun değişmedikçe, başarının anahtarı olan güven gelmez. Artık kuralların, tek adam rejiminin değişmesine ihtiyaç var."

Hükümetin, 2021 bütçesini ve Orta Vadeli Programı geri çekmesini, güven sağlamak için gereken adımları atmasını isteyen Öztrak'ın konuşması sırasında AK Partili milletvekilleri tepki gösterdi. Bunun üzerine CHP ve AK Partili milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, iktidarları öncesinde ülkedeki hastane, tüp, su ve ekmek kuyruklarına ilişkin fotoğrafları göstererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde iktidarları döneminde terör, Gezi Parkı olayları, darbe girişimi ve Kovid-19 salgınına rağmen çok başarılı çalışmalara imza atıldığını vurguladı.

Erim, AK Parti hükümetlerinin, daha önceden vaadedilen ancak gerçekleştirilmeyen birçok projeyi tamamladığını ve dev projeleri hayata geçirdiğini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman