2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

13.11.2020 10:11 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:14
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu da ele alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

İlgili Haberler

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM'de 2021 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor
TBMM'de 2021 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti'li Yılmaz seçildi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti'li Yılmaz seçildi

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Varank
Magazin Özge Özder Yıldız Kenter Ferzan Özpetek Burcu Esmersoy
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Caner Erkin Nacer Chadli Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Türk Medya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Bingöl
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 10:20:06. #1.14#
title