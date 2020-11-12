2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, "Karadeniz ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynaklarını aramayı, Suriye, Libya, Azerbaycan'da hakkın ve haklının yanında durmayı sürdüreceğiz.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, "Karadeniz ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynaklarını aramayı, Suriye, Libya, Azerbaycan'da hakkın ve haklının yanında durmayı sürdüreceğiz." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Savunma Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "Dünyanın En Güçlü Orduları 2020 Raporu"na göre 13. sırada yer alan Türkiye'nin, 2019 yılına ilişkin raporda ise 9. sırada yer aldığını söyledi.

Teknolojinin önemine işaret eden Kuşoğlu, "Biz teknoloji konusunda özellikle bu dönemde çok geri kalıyoruz. Bunu en iyi siz biliyorsunuzdur, takdir ediyorsunuzdur. 18 yıllık AK Parti döneminde tek bir savaş uçağı dahi almamışız. Teknolojiye yatırım yapmamız lazım, teknoloji belirliyor artık birçok konuyu. Silahlı kuvvetlerle ilgili olarak da teknoloji, teknolojinin yönü çok çok önemli." diye konuştu.

Altay tankına ilişkin ihalenin 9 Kasım 2018'de BMC firmasına verildiğini anımsatan Kuşoğlu, 18 ay içerisinde 250 adet Altay tankının teslim edilmesinin öngörüldüğünü ancak 24 aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen tankların teslim edilmediğini söyledi.

Kuşoğlu, Milli Savunma Bakanlığına ilişkin Sayıştay raporlarında yer alan bulguları anlattı.

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, Suriye'de yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, "Bölgede Müslüman Kardeşler, IŞİD, El-Nusra ve uzantısı gibi terör örgütleri türedi. Bu örgütler birçok devlet tarafından desteklendiği gibi üzülerek ifade ediyorum, ne yazık ki Türkiye'deki iktidar tarafından da zaman zaman apaçık bir şekilde, zaman zaman üstü örtülü bir şekilde desteklendi." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri, Oruç'a, "Türkiye hiçbir zaman terör örgütlerini desteklemedi." diyerek tepki gösterdi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Orta Doğu coğrafyasının durumu dikkate alındığında Türkiye'nin ateşten bir çemberin içerisinde olduğunu dile getirerek, "Üç tarafı denizlerle, dört tarafı küresel emperyalist güçlerle çevrili olan ülkemizin, bölgesinde istikrarı sağlaması ve devam ettirmesi ordumuz güçlü oldukça mümkün olacaktır." dedi.

Ataş, İYİ Parti olarak Milli Savunma Bakanlığının bütçesine "evet" oyu kullanacaklarını söyledi.

"Belki de hiçbir ülke Türkiye kadar terörden zarar görmedi"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ise HDP'li Oruç'un sözlerine tepki göstererek, "Bebek katillerine terörist diyemeyen, insanlık düşmanı PKK terörünü lanetleyemeyen, ekmeği peşinde olan Kürt işçimizin şehadetinde bile susan, sonra da terör ağzıyla burada konuşanlar devlete istikamet çizme hadsizliğinde bulunamaz. Bunları tümüyle reddediyoruz." diye konuştu.

Güvenliğini istikrarlı hale getirmek için çok fazla değişken ve aktörle uğraşan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini ifade eden Aksu, "Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası terör örgütlerine yönelik çok yönlü mücadele modeline geçmiştir." dedi.

Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğine dikkati çeken Aksu, "Bu süreçte binlerce vatandaşımızın hain terör eylemleri yüzünden hayatını kaybettiği tüm dünyanın malumudur. Belki de hiçbir ülke Türkiye kadar terörden zarar görmemiş, bu derece uzun süre terörle yaşamamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, dünyanın neresinde olursa olsun kim tarafından yapılırsa yapılsın terör karşısında ilkeli bir tavır almasına ve bu konuda küresel mücadeleye destek vermesine rağmen karşı karşıya kaldığı terör tehdidi konusunda küresel güçlerin desteğini alamadığını vurgulayan Aksu, aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası alanda artan güvenlik riskleri ve tehditleriyle de karşı karşıya kaldığını söyledi.

Aksu, "Binlerce kilometre uzaktan bölgemize gelen güçler, terör unsurlarını kullanarak bölgedeki istikrarsızlığı körüklemişlerdir. ABD'nin açıkça PKK/PYD'ye silah vermesi hem terörle mücadele konusundaki samimiyetsizliğini hem de içinde bulunulan ittifakların tek başına bir anlam ifade etmediğini göstermektedir." dedi.

Aksu, Azerbaycan'ın 30 yıla yakın süredir Ermenistan işgali altında olan öz yurdunu kurtarmak için kararlılıkla yürüttüğü özgürleştirme mücadelesinde TSK'nin Azerbaycan'ın yanında olmasının ve destek vermesinin dosta güven, düşmana ise korku saldığını belirtti.

"FETÖ, dünyanın en büyük casusluk örgütüdür"

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, FETÖ ile mücadelenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kararlı bir şeklide sürdüğünü vurgulayarak, "FETÖ, dünyanın en büyük casusluk örgütüdür. ABD adına çalışmaktadır, hainlik yapmaktadır." ifadesini kullandı.

Ünal, bugünün dünyasında güvenlik meselelerinin çeşitlendiğine ve iç içe geçmiş durumda olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin çok boyutlu ve ciddi sınırlamalarla dolu bir coğrafyada bulunduğunu kaydetti.

Dünyada kartların yeniden karıldığı kritik bir döneme girildiğini dile getiren Ünal, "Zorlu bir konjonktürün içinden geçiyoruz ancak hiç kimsenin bizi hedeflerimizden koparmasına, büyük ve güçlü Türkiye idealimizden vazgeçirmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Türkiye'nin kimsenin hakkında, hukukunda özellikle de toprağında gözü olmadığını vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Biz sadece kendi haklarımızın müdafaası içindeyiz. Bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak için diplomasinin tüm yollarıyla birlikte gücümüzün tamamını kullanmakta kararlıyız. Doğu Akdeniz'de barışı, huzuru, istikrarı egemen kılmanın yolu Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarına saygılı olmaktan, tanımaktan, teslim etmekten geçiyor. Bunun dışındaki hiçbir zorbalığa ve komedi düzeyine varan oyunlara eyvallah etmeyeceğiz. Türkiye olarak biz kendi işimize bakıyoruz, böyle de devam edeceğiz. Karadeniz ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynaklarını aramayı, Suriye, Libya, Azerbaycan'da hakkın ve haklının yanında durmayı sürdüreceğiz. Türkiye, terör örgütleriyle ve asayişi bozmaya yönelik her türlü eylemle mücadele tarihinin en başarılı neticelerini bizim dönemimizde almıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay