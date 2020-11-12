Akar: "FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK'dan toplam 20 bin 571 personel ihraç edilmiştir"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Milli Savunma Bakanlığı bütçesi ele alınacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Akar: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK'dan toplam 20 bin 571 personel ihraç edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı