2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
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2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

11.11.2020 11:15 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:15
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Dünkü seçimde Komisyon Başkanlığı görevini üstlendiğini anımsatan Yılmaz, bu dönemin başarılı hizmetlere vesile olması temennisini dile getirdi.

Görüşmelerde, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bütçeleri de ele alınacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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