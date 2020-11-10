2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, hukukun üstünlüğü ilkesinin en temel koşullarından olan adalete erişimin kolaylaştırılması, savunma hakkının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, hukukun üstünlüğü ilkesinin en temel koşullarından olan adalete erişimin kolaylaştırılması, savunma hakkının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Adalet Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesi üzerinde milletvekilleri söz aldı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, hukukun üstünlüğü ilkesinin en temel koşullarından olan adalete erişimin kolaylaştırılması, savunma hakkının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Adalet sisteminin iddia, savunma ve karar mercilerinden oluşmasına karşın savunma makamına yani avukatlara çalışma şartları ve haklar bakımından hak ettikleri önemin yeterince verilmediğini dile getiren Kalaycı, "Avukatların, mesleklerini en iyi şekilde icra edebilmeleri ve yargılamaya daha etkin katılımı sağlanmalı, mesleğin saygınlığı artırılmalı, mevcut iş ve ücret sorunları çözülmeli." dedi.

Kamu avukatlığının, çalıştıkları idarenin iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesine önemli katkı sunan, idari yargı, adli yargı ve icra dairelerinde bağlı oldukları idareleri temsil eden ancak özlük hakları yönünden tam aksine görmezden gelinen bir meslek kolu olduğunu belirten Kalaycı, kamuda çalışan avukatlarla hukukçuların, başta 3600 ek gösterge olmak üzere özlük haklarında iyileştirilmeler yapılmasını istedi.

"Yargı siyasetin cenderesi altında"

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, hukuk devletinin, devletin faaliyetlerini yürütürken hukuken belirlenen sınırlara bağlı kalmasını, bütün iş ve işlemlerin hukuka uygun olmasını şart koştuğunu ifade etti.

İktidarı sınırlandırmakla görevli organlardan Anayasa Mahkemesinin, iktidarı sınırlandıran değil tersine onu takip eden bir unsur haline dönüştüğünü öne süren Erel, "Hukukun, siyaseti çerçevelendirmesi gerekirken tersine yargının, siyasetin cenderesi altına girdiğini üzülerek görüyoruz." dedi.

Adalet dağıtma görevinin, devletin temel fonksiyonlarından olduğuna işaret eden Erel, "İnsan onurunun zedelendiği ya da yok edildiği bir toplumda artık insanlıktan söz edilemez. Adaletin olmadığı bir toplumda endişe, korku, güvensizlik, huzursuzluk, kargaşa ve kaos hakim olur. Böylesi bir toplumda kanunların varlığının bir değeri ve önemi de yoktur." ifadelerini kullandı.

"İnsanların yargıya güveni ortadan kalktı"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Çok şeyler yaptınız doğrudur fakat özellikle 15 Temmuz'dan sonra bütün yöneliminizi kaybettiniz." dedi.

"15 Temmuz lütuf kabul edilerek demokrasi, hak ve özgürlük ile hukuk devletine hasarlar verildiğini" savunan Bekaroğlu, kurumların içinin boşaltıldığını iddia etti.

"Polis devleti uygulamalarının devam ettiğini" öne süren Bekaroğlu, "İnsanların yargıya güveni ortadan kalktı. Televizyon ekranlarından insanların hakkını teslim etme işi Müge Anlı'ya kaldı." diye konuştu.

Komisyonda, Adalet Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu