Pakdemirli: "2020 yılı ilk 9 ayında pandemiye rağmen 13,3 milyar dolar tarım gıda ürünleri ihracatı yaptık"
05.11.2020 10:29 | Son Güncelleme: 05.11.2020 11:46
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması TBMM - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarının 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması TBMM - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarının 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık