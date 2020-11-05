Pakdemirli: "2020 yılı ilk 9 ayında pandemiye rağmen 13,3 milyar dolar tarım gıda ürünleri ihracatı yaptık"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması TBMM - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarının 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.