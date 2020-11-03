2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
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2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

03.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:30
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra Yüksek Öğretim Kurulu, ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçeleri ele alınacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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