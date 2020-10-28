2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığının 2021 yılı bütçesinin hazırlanmasında performans esaslı program bütçe sistemine uygun şekilde tasarruf tedbirlerine azami riayet edildiğini belirterek, bütçenin bir önceki yıla göre yüzde 8,4 artışla 1 milyar 894 milyon 56 bin lira olduğunu bildirdi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığının 2021 yılı bütçesinin hazırlanmasında performans esaslı program bütçe sistemine uygun şekilde tasarruf tedbirlerine azami riayet edildiğini belirterek, bütçenin bir önceki yıla göre yüzde 8,4 artışla 1 milyar 894 milyon 56 bin lira olduğunu bildirdi.

Şentop, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Meclis Başkanlığı'nın 2021 bütçesine ilişkin sunumunda, TBMM'nin 27'nci Yasama Dönemi'nde yürütülen idari faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi.

Bu dönemde, yasama ve denetim faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesine destek sağlamak amacıyla, TBMM'nin iç ve dış mekanlarında bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yapıldığını anlatan Şentop, söz konusu çalışmaların zorunlu durumlar dışında Meclis'in tatilde olduğu dönemlerde yürütüldüğünü söyledi.

Milletvekillerinden gelen yoğun talep üzerine yerleşke içerisinde 100. Yıl Bahçe Lokantası'nın hizmete sunulduğunu anımsatan Şentop, Genel Kurul Salonu'nun tadilatı için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 10 Mart 2020'de imzalanan protokol kapsamında, hatip kürsüsünün hidrolik iner-çıkar sisteme çevrildiğini, tavan ve duvar yüzeylerindeki akustik boyaların yenilendiğini, tüm koltukların bakımlarının yapıldığını, ayrıca reji odasının arkasına sistem odası yapabilmek için gerekli tadilatlar ve hazırlıkların da gerçekleştirildiğini belirtti.

Mustafa Şentop, TBMM'nin geç tatile girmesi ve salgın süreci şartlarının elvermemesi sebebiyle 2020 yılı içerisinde yapılması planlanan diğer işlerin ertelenerek 2021 yılı programına alındığını ifade etti.

Bina Deprem Yönetmeliği çerçevesinde İTÜ İnşaat Fakültesince yapılan tetkikler neticesinde TBMM Yıldız Konukevi'nin güçlendirilmesi gerektiğinin tespit edildiğini, tadilat ve onarım çalışmalarının başladığını anlatan Şentop, bu çalışmalar sırasında binanın içerisindeki tüm mahallerle birlikte elektrik ve mekanik tesisatların da yenileneceğini dile getirdi. Şentop, Konukevi'nin gelecek yılın mart ayı başında hizmete açılmasının planlandığını da bildirdi.

Mustafa Şentop, TBMM Halkla İlişkiler Binası'nın terasının 90 gün içerisinde otomatik açılır kapanır tente sistemiyle, etrafının ise mevcut binanın görüntüsüyle uyumlu olacak şekilde otomatik giyotin pencere sistemiyle kapatılarak milletvekilleri ve çalışanların kullanımına sunulacağını ifade etti.

İdari Teşkilat'ın bazı birimlerinin, mekan yetersizliği nedeniyle TBMM külliyesi dışında hizmet verdiğine dikkati çeken Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde Katlı Personel Otoparkı üzerine 7 bin metrekare kullanım alanına sahip ve 600 personelin görev yapabileceği yeni bir personel binası yapılarak dışarıdaki birimler bu binaya taşınacaktır. İşin projesi tamamlanmış olup, 2021 yılı içerisinde yapım ihalesi gerçekleştirilecektir. Ayrıca mevcut kreş binamız da TBMM Külliyesi dışındadır ve binanın fiziki kapasitesi yetersiz olduğundan hizmet taleplerinin tamamı karşılanamamaktadır. Bu sebeple 400 öğrenci kapasiteli, 5 bin 700 metrekare kullanım alanına sahip, Ana Bina ile uyumlu yeni bir kreş binası yapılacaktır. Binanın projesi hazırlanmış olup, yapımı için ihale süreci başlatılmıştır."

Mustafa Şentop, Florya Sosyal Tesisleri'ndeki Atatürk Köşkü, Genel Sekreterlik, yaverlik, belediye, otel, resepsiyon ve restoran binalarının tadilat ve onarımları için projelendirme sürecinin başlatıldığını, projelerin tamamlanmasının ardından gelecek yıl içerisinde tadilat ve onarım ihalesinin yapılacağını belirtti.

"Kütüphanedeki toplam yayın sayısı 410 bin 326'ya yükseldi"

TBMM Başkanı Şentop, bu yıl kütüphane ve arşiv hizmetleri kapsamında 34 bin 812 okuyucuya kütüphane hizmeti verildiği, TBMM Kütüphanesi koleksiyonuna 2 bin 845 yeni kitap eklenerek toplam kitap sayısının 324 bin 350'ye, toplam yayın sayısının ise 410 bin 326'ya yükseltildiği bilgisini verdi.

Bu yıl dijitalleştirme faaliyetleri kapsamında 70 kitabın dijital ortama aktarıldığını anlatan Şentop, şöyle konuştu:

"Dijitalleştirilmiş yayınlarımız başta olmak üzere 2 bin 713 elektronik yayın, TBMM Açık Erişim Sistemi üzerinden araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Yıl içerisinde Açık Erişim Sistemi'nden faydalanan araştırmacı sayısı ise 331 bin 976 olmuştur. Arşiv hizmetleri kapsamında yürütmekte olduğumuz önemli projelerden İstiklal Mahkemeleri Arşiv Belgeleri üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir. Bugüne kadar; İstiklal Mahkemeleri tanıtım cildi, İstanbul, El-Cezire, Eskişehir, Isparta, Şark ve İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi arşiv belgeleri kitap olarak yayınlanmıştır. Bu yayınlar ayrıca, internet üzerinden araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Kitaplaştırma çalışmaları devam eden Birinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi arşiv belgeleri de en kısa sürede yayınlanacaktır."

Şentop, bu yıl içerisinde elektronik ortamda araştırmacıların istifadesine açılması planlanan bir diğer çalışmanın İstiklal Madalyaları Arşiv belgeleri olduğunu bildirerek çalışmaları devam eden Demokrat Parti Meclis Grubu Müzakere Zabıtları'nın da en kısa sürede araştırmacıların erişimine açılmasının planlandığını söyledi.

"TBMM TV, 1070 saat canlı Genel Kurul yayını yaptı"

Genel Kurul toplantılarının TBMM TV'den 14.00-21.00 saatleri arasında canlı yayınlandığını hatırlatan Şentop, şöyle devam etti:

"Genel Kurulun 21.00'den sonra devam eden çalışmaları ise resmi internet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden canlı olarak takip edilebilmektedir. 27. Dönem'de TBMM TV tarafından Genel Kurulda 840 saat, TBMM resmi internet sitesi üzerinden 230 saat olmak üzere toplam 1070 saat canlı Genel Kurul yayını, resmi internet sitesi üzerinden 83 saat siyasi parti grup toplantıları canlı yayını yapılmıştır. Diğer taraftan TBMM TV'nin hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla teknik altyapısının güçlendirilmesi projesi başlatılmıştır. TBMM TV, 1994 yılından bugüne kadar kurulduğu günün teknolojisiyle hizmet vermektedir. Bu amaçla, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 31 Mart 2020 tarihinde bir protokol imzalanmıştır."

Aynı dönemde 443 bin 605 kişiye ziyaretçi kabul ve rehberlik hizmeti verildiğini anlatan Şentop, TBMM Basımevi'nde yasama ve denetim faaliyetleriyle ilgili 21 milyon 991 bin 450 sayfa, yasama belgeleri haricinde 18 milyon 930 bin 445 sayfa baskı işi gerçekleştirildiğini de ifade etti.

Şentop, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde 576 başvuru için işlem yapıldığını, 411 başvurunun cevaplandığını belirtti.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerinin kimlik kartlarının basım işlemlerinin imzalanan protokol kapsamında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılarak kimliklerin dağıtımına başlandığını, ayrıca TBMM üyeleri ile eski milletvekillerinin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi, diplomatik pasaport, yivli ve yivsiz silah ruhsatı alma ve yenileme başvurularının ilgili kurumlarca görevlendirilen personel tarafından Halkla İlişkiler Binası'nda tahsis edilen bürolarda gerçekleştirildiğini vurguladı.

TBMM'de çeşitli unvan ve statülerde çalışan 4 bin 3 İdari Teşkilat, 1866 milletvekili ve siyasi parti grubu, 918 koruma personelinin yasama ve denetim faaliyetlerine destek verdiğini bildiren Şentop, "27. Dönem'de çeşitli unvanlarda 110 personel sınavla göreve başlatılmıştır. Ayrıca 298 kadro için açılan sınavın sözlü ve uygulama aşamaları tamamlanarak, personelin Kasım ayı içinde göreve başlatılmaları planlanmaktadır. Yine bu dönemde personelimize yönelik 56 eğitim programı düzenlenmiş olup, bu eğitimlere 6 bin 985 çalışanımız katılmıştır." diye konuştu.

"Performans esaslı program bütçe sistemine geçildi"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin 2019 yılı bütçesinin 1 milyar 816 milyon 197 bin lira olarak kanunlaştığını, yıl içinde yapılan aktarmalarla birlikte 1 milyar 816 milyon 358 bin 362 lira olduğunu, 2019 sonu itibarıyla bu rakamın 1 milyar 319 milyon 659 bin 892 lira 47 kuruşunun harcandığını ve 2019 yıl sonu bütçe gerçekleşme oranının yüzde 72,7 olduğunu bildirdi.

Şentop, "2020 yılı bütçemiz ise 1 milyar 747 milyon 789 bin TL olarak kanunlaşmış, yıl içinde yapılan aktarmalar ve ödenek ilaveleriyle birlikte Eylül ayı sonu itibarıyla toplam ödenek 1 milyar 747 milyon 916 bin 310 lira olmuştur. Bu ödeneğin Eylül ayı sonu itibarıyla 1 milyar 68 milyon 438 bin 758 liralık kısmı, diğer bir ifadeyle yüzde 61,1'i harcanmıştır. Yıl sonunda bütçe gerçekleşmesinin yaklaşık yüzde 85 olması beklenmektedir." bilgilerini paylaştı.

2021 Yılı Bütçe tekliflerinin oluşturulmasında performans esaslı program bütçe sistemine geçildiğini belirten Şentop, TBMM Başkanlığı tarafından 2021 Yılı Bütçe Teklifi'nin hazırlanmasında mevcut program sistemine uygun şekilde tasarruf tedbirlerine azami riayet edildiğini vurguladı. Şentop, şöyle konuştu:

"Bir önceki yıla göre yüzde 8,4 artışla bütçemiz 1 milyar 894 milyon 56 bin lira olmuştur. Performans esaslı program bütçe sistemine uygun şekilde hazırlanan 2021 yılı bütçemizde TBMM'ye özgü 'Yasama Programının' yanı sıra diğer kurumlarla ortak olan 'Yönetim ve Destek Programı' ile 'Program Dışı Giderler' yer almaktadır. Bu çerçevede, TBMM'nin yasama, denetim ve temsil faaliyetiyle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilendirilen giderleri yasama, yasama programıyla ilişkilendirilemeyen faaliyetlerle ortak yönetim giderleri yönetim ve destek programında, TBMM'nin faaliyetleriyle doğrudan ilişkisi olmayan diğer giderler ise program dışı giderlerde bütçelendirilmiştir. Program bütçe sınıflandırması açısından 2021 yılı bütçe teklifimize bakarsak, yasama programı bütçenin yüzde 71,4'üne (1.351.463.000 TL), yönetim ve destek programı bütçenin yüzde 23,1'ine (437.946.000 TL), KDK ile RTÜK'e yapılan hazine yardımlarından oluşan program dışı giderlerse bütçenin yüzde 5,5'ine (104.647.000 TL) tekabül etmektedir."

Mustafa Şentop, TBMM'nin 2021 yılı bütçesine ekonomik sınıflandırma açısından personel giderlerinin yüzde 56,2 oranıyla ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da TBMM bütçesinde, Meclis'e bağlı olan Kamu Denetçiliği Kurumuna hazine yardımı olarak bütçenin yüzde 2,1'ine denk gelen 39 milyon 647 bin lira tutarında pay ayrıldığını bildiren Şentop, "Ayrıca Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu'nun 41. maddesi gereğince, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na Hazine yardımı olarak 65 milyon lira pay ayrılmıştır. Bu tutar toplam bütçemizin yüzde 3,4'ünü oluşturmaktadır." dedi.

Milletvekillerinin çalışmalarını kolaylaştırmanın, TBMM Başkanlığı'nın önceliği olduğuna işaret eden Şentop, şunları söyledi:

"TBMM'nin teknolojik imkanlardan en iyi şekilde faydalanarak daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde hizmet üretebilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2021 yılı bütçe hedefimiz, yasama ve denetim yetkisini kullanan değerli milletvekillerimizin sağlığına azami hassasiyeti göstererek çalışma şartlarını iyileştirmek, yasama sürecini ve kalitesini geliştirmek olacaktır. TBMM Başkanlığı 2021-2023 Dönemi Bütçe Teklifi; 2021 yılı için 1 milyar 894 milyon 56 bin, 2022 yılı için 2 milyar 164 milyon 534 bin, 2023 yılı için de 2 milyar 417 milyon 224 bin lira olarak öngörülmüştür."

TBMM'nin yasama ve denetim faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyulan hizmetlerin yürütülmesi amacıyla yaptıkları çalışmalara milletvekillerinin de gereken desteği sağlayacağına yönelik inancını dile getiren Şentop, TBMM'nin 2021 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

TBMM Başkanı Şentop, Mevlid Kandili ile yarın kutlanacak Cumhuriyet Bayramı'nı da tebrik etti.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman