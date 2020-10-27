2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Türkiye Cumhuriyeti kur, enflasyon ve faiz sarmalının içine giriyor ve bütçe bunların hiçbirine çözüm getirecek durumda değil." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Türkiye Cumhuriyeti kur, enflasyon ve faiz sarmalının içine giriyor ve bütçe bunların hiçbirine çözüm getirecek durumda değil." dedi.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

Görüşmeler sırasında söz alan HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, 18 yıllık iktidar döneminde 2008'den sonra farklılaşma yaşandığını, 2008'e kadar mali disipline uyan bir iktidar olduğunu belirterek, 2008-2009'da yaşanan ekonomik krizin Türkiye'yi vurduğunu iddia etti.

"İktidar partisinin iktisat tercihleri ve vizyonu sorunlu." diyen Katırcıoğlu, iktidarın, krizden çıkmanın, pandeminin getirdiği yaraları sarmanın yolu olarak özel sektörün karlılığının artmasını öngördüğünü ama bunun yanlış olduğunu öne sürdü.

Asıl olarak üretim ve talebi arttırmak gerektiğine değinen Katırcıoğlu, "Yapılması gereken şey özellikle çalışanlara, yoksullara, dar gelirli vatandaşlara yönelik gelir transferi yapmaktır. Maliye politikası böyle bir biçimde dizayn edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Halkın ekonomik olarak zor durumda olduğunu savunan Katırcıoğlu, halkın durumunu dikkate alan politikalar kurulması gerektiğini söyledi.

"Türkiyemiz büyümeye devam edecek"

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin AK Parti hükümetleriyle 2002 yılından beri Cumhuriyet tarihinde görülmemiş düzeyde kalkındığını, geliştiğini kaydetti.

Pandeminin Türkiye'nin büyüme hızını düşürdüğünü ancak toparlanma sürecine girildiğini belirten Erim, "Türkiyemiz büyümeye devam edecek." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 2021 bütçesinden iki türlü beklenti içinde bulunmanın her vatandaşın hakkı olduğunu belirterek, bu beklentilerden birinin, ülkenin genel ekonomik sorunlarına çözüm getirmesi olduğunu ifade etti.

Diğer beklentinin de kişisel, bireysel olarak vatandaşın ekonomik sorunlarına, işsizliğe çözüm bulması olduğuna değinen Türkkan, "Bütçe teklifinden gördüğümüz kadarıyla makro ekonomik sorunların çözüme kavuşmasını beklemek gerçekten hayal. Türkiye Cumhuriyeti kur, enflasyon ve faiz sarmalının içine giriyor ve bütçe bunların hiçbirine çözüm getirecek durumda değil maalesef." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, bütçenin halkın bütçesi olmadığını savunarak, halkın ve gelecek nesillerin borçlandırıldığını ileri sürdü.

Emecan, bütçenin halktan kopuk ve bihaber bir bütçe olduğunu ifade etti.

"Salgın sürecini örnek bir yönetimle göğüsledik"

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Türkiye'nin demokrasi ve ekonomi yolunda aldığı mesafenin somut sonuçlarının, Kovid-19 salgını sürecinde görüldüğünü söyledi.

"Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini hem sağlık altyapımızla hem gıda ve temizlik tedarik zincirimizle hem de kamu güvenliği bakımından örnek bir yönetimle göğüslediğimize inanıyorum." diyen Ök, bu tablonun, Türkiye'nin son 18 yılda sağlığın yanında eğitimden adalete, güvenlikten sosyal desteklere, ulaşımdan tarıma, enerjiden sanayiye her alanda yaptığı yatırımların da güzel bir işareti olduğunu kaydetti.

Salgın sürecinde yalnızca vatandaşların sağlığı değil, ekonominin sağlığıyla ilgili de adımlar attıklarını belirten Ök, "2021 yılı bütçesinin temel misyonu, koronavirüs salgını nedeniyle bütün ülkelerin siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanma sürecine girdiği bu dönemde, Türkiye ekonomisinin yoluna daha da güçlü şekilde devam etmesini sağlamaktır." diye konuştu.

"Ufuk vermesi mümkün değil"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bu yıl bütçe sürecinde önemli aksaklıklar yaşandığını söyleyerek, önce bütçe sürecini başlatan Orta Vadeli Program'ın (OVP), bir aya yakın gecikmeyle çıkarıldığını, ardından 2021 bütçesinin bir gün de olsa gecikmeli olarak Meclise sunulduğunu savundu.

2021 yılı bütçesinin ufuk vermesinin mümkün olmadığını ve bütçede tutarlılık bulunmadığını savunan Öztrak, "Millete, yatırımcısına, işçisine, çiftçisine, esnafına 'Senin derdine derman olacağım.' demeyen bir bütçe. İş olsun, torba dolsun anlamında bir bütçe." dedi.

Bürokratların, OVP'yi ve 2021 yılı bütçesini, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleriyle de istişare ederek yeniden yapması önerisinde bulunan Öztrak, "Ufuk veren bir bütçeyi, programı milletin önüne koyamazsanız, bu buhrandan çıkamayız." ifadesini kullandı.

Komisyonda bütçe görüşmelerine devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı