2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, "Milli birlik ve dayanışma ruhuyla, ekonomide yerli ve milli diriliş sayesinde Türkiye'nin, bölgesinde süper güç, küresel düzeyde de sözü dinlenen lider ülke seviyesine mutlaka çıkacağına inanıyoruz.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, "Milli birlik ve dayanışma ruhuyla, ekonomide yerli ve milli diriliş sayesinde Türkiye'nin, bölgesinde süper güç, küresel düzeyde de sözü dinlenen lider ülke seviyesine mutlaka çıkacağına inanıyoruz." dedi.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler, Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

Aksu, 223 kamu idaresinin 2021 yılı bütçesi ile 225 kamu idaresinin kesin hesabını görüştüklerine işaret etti. Aksu, bütçenin, ilk kez program bütçe esaslarına göre hazırlandığını, bunun, yeni ve önemli bir aşamaya geçişi ifade ettiğini aktardı.

2021 yılı toplam vergi gelirlerinin 922,7 milyar lira, vergi dışı gelirlerin ise 178,4 milyar lira olmasının hedeflendiğini anımsatan Aksu, "Bütçelerin, hep toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanması ve ödeneklerin buna göre tahsisi, gelir dağılımı adaletinin sağlamaya katkı sunması, istihdamı ve üretimi desteklemesi, adaletten güvenliğe, eğitimden sağlığa, temel kamu hizmetlerinin nitelikli sunumuna ve erişilebilirliğe imkan sağlaması, aynı zamanda muhtacı koruması, yoksulu gözetmesi gerekiyor." diye konuştu.

Aksu, bütçe teklifine bakıldığında kaynakların, bu doğrultuda öncelikli olarak yatırıma, eğitime, sağlığa, sosyal koruma ve desteğe ayrıldığını, özellikle salgın nedeniyle oluşan belirsizlikleri gidermeye, öngörülebilir bir ekonomik düzen tesis etmeye, yatırımcı, üretici, çalışanlar ve dar gelirli vatandaşlar için güvenli bir gelecek inşasına yönelik olduğunu belirtti.

Hedeflenen gelirlerin, ekonomide çarkların tam manasıyla dönmeye başlamasına da bağlı olarak elde edilebileceğinin görüldüğünü ifade eden Aksu, bu yönüyle, bütçeyle gelir dağılımı adaletinin tesisine katkı sağlanacağını, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin artacağını söyledi.

Türkiye'nin bir yandan etkili bir terörle mücadele yürüttüğünü, diğer yandan da egemenlik haklarının korunması, milletin huzur ve güvenliğinin sağlanması için adeta 7 ayrı cephede, 7 düvele karşı mücadele verdiğini belirten Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bu mücadeleden taviz vermeden, vatandaşlarımızın refahını artıracak ve ülkemizi lider ülke yapmayı başaracak kapasite, birikim ve yeteneğe sahiptir. Milli birlik ve dayanışma ruhuyla, ekonomide yerli ve milli diriliş sayesinde Türkiye'nin, bölgesinde süper güç, küresel düzeyde de sözü dinlenen lider ülke seviyesine mutlaka çıkacağına inanıyoruz.

Kovid-19 salgını nedeniyle büyük yaralar alan dünya ekonomisi gibi Türkiye ekonomisi de bu süreçten etkilendi. Henüz salgın devam etse de hükümetimiz ve devletimiz tarafından ekonomide çarkları döndürmeye ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya dönük etkili tedbirler alınmış, kararlar süratle uygulanmıştır. Ekonomik gelişmelerin ve bütçe değerlendirmesinin, dünya ekonomisiyle birlikte Türkiye ekonomisini de etkileyen olumsuzlukların dikkate alınarak yapılması doğru olacaktır. Bu çerçevede Türkiye'nin verdiği çok cepheli mücadeleyle geçirdiği zorlu süreç göz ardı edilmemeli."

"2020 yılını da pozitif büyümeyle kapatacağımızı öngörüyoruz"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Türkiye ekonomisinin, 2003-2019 arasında görülmeyen boyutta küresel krizlere rağmen ortalama yüzde 5,3 oranında büyüdüğünü belirtti.

Öztürk, ekonomik büyüklük olarak 2001'de dünyada 23. sırada bulunan Türkiye'nin, 16. sıraya kadar yükseldiğini, döviz kurlarındaki artış sonunda 2019 itibarıyla 19. sırada yer aldığını, satın alma gücü paritesine göre de 2001'de 17. sıradayken 2019 itibarıyla 13'üncü sırada olduğunu kaydetti.

AK Parti'li Öztürk, 2018'de ortaya çıkan ekonomik sorunlara karşı alınan tedbirlerle bu sorunların olumsuz etkilerinin 2019'un ikinci yarısından itibaren atlatılmaya başlandığını belirterek, yılın binde 9 oranında büyüyerek kapatıldığını söyledi.

"Dünyayı etkisi altına alan Kovid 19 salgınına rağmen üçüncü çeyrekte başlayan güçlü toparlanma sayesinde 2020 yılını da pozitif büyümeyle kapatacağımızı öngörüyoruz." diyen Öztürk, 17 yıldır yapılan çalışmalarla alt-orta gelir grubundaki Türkiye'nin, üst-orta gelir grubuna yükseldiğini aktardı.

Öztürk, 2001'de kişi başına milli gelir 3 bin 100'dan 2019'da 9 bin 213 dolara; satın alma gücü paritesine göre de kişi başına gelirin 9 bin 279 dolardan 28 bin 424 dolara çıktığını bildirdi. Öztürk, 2021-2023 dönemi için öngörülen yıllık ortalama yüzde 5,3'lük büyüme hedefiyle ekonomide yeniden dengelemeyi sağlamanın ve refah seviyesini artırmanın amaçlandığını kaydetti.

Cemal Öztürk, faiz bütçesinden vatandaş odaklı bütçeye geçiş sağlayarak oluşturulan mali alanla, memurların, asgari ücretlilerin, engellilerin, yaşlıların, işçilerin, esnafın unutulmadığını ifade etti.

Komisyonda "çöp" polemiği

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kitapçığını göstererek, "çöp" benzetmesinde bulundu, bu belgenin bundan sonra üretilmemesinin daha doğru olacağını ileri sürdü.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yılmaz'a tepki gösterdi.

Araya giren Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, "Bu, size yakışan bir ifade değil." diyerek, Yılmaz'ı uyardı. Durmuş Yılmaz, bunun üzerine "çöp" ifadesini geri aldığını söyledi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, kendisinin de 2021 yılı bütçe teklifine "çöp" dediğini, bu belgenin geçersiz hale gelen bir doküman olduğunu savundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "çöp" ifadesinin hakaret olmadığını, işe yaramayan, kullanımı gereksiz bulunan anlamına geldiğini savunarak, "Bunu hakaret kelimesi olarak almak, yalnızca polemik yaratmaktır." dedi.

Tartışmanın ardından söz alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Gerekli eleştiriler yapılır. Biz bu eleştirilere cevabımızı veririz ancak 'çöp' şeklinde hakaret edilerek bir eleştiri söz konusu olamaz. Tüm kurumlarımızın yaptığı bir çalışma var. Kurumlarımızın yaptığı çalışmanın ardından sunulan bütçeye çöp denilmesini kabul edemeyiz, reddediyoruz." dedi.

Komisyonda görüşmeler sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu