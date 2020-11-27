2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Eğitimde tek dil var, çoğulculuk yok." sözlerine tepki göstererek, "Sayın Paylan, bayağı sayıda dil biliyorsunuz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Eğitimde tek dil var, çoğulculuk yok." sözlerine tepki göstererek, "Sayın Paylan, bayağı sayıda dil biliyorsunuz. Şunu da arzu ederim; öğrendiğiniz, bildiğiniz bu dilleri, ekmeğini yediğiniz, suyunu içtiğiniz, havasını kokladığınız, toprağından beslendiğiniz bu güzel ülkeyi dışarıda şikayet etmek için değil, ülkemizin lehine de kullanmanız, inşallah bir gün gelir, nasip olur." demesi üzerine tartışma yaşandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerinde, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

"Tek dil temelinde hareket ediyorsunuz. Tek dil anlayışınız var." eleştirisine yanıt veren Oktay, "Şöyle bir geçmişe baktığımız zaman, Kürtçeden başka dil bilmediği için cezaevindeki çocuğuyla konuşturulmayan, kamu hizmetleri alamayan analarımızı iyi hatırlarız. Özellikle geçmişten AK Parti öncesindeki iktidarlar döneminden iyi hatırlarız. Bu sorunu AK Parti iktidarları döneminde yapılan reformlarla çözdük." dedi.

"Sayın Paylan'ın öğrendiği dilleri de öğrenmiş olduk"

HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan'ın, "Bir Ermeni okulunda eğitime başladım. Ermenice, Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca'yı öğrendim. Dünyada en kötü İngilizce eğitim veren ülkeyiz. Çünkü dillerden korkuyoruz. Bu eğitimde tek dil var, çoğulculuk yok." sözlerini hatırlatan Oktay, "Bu vesileyle Sayın Paylan'ın öğrendiği dilleri de öğrenmiş olduk, memnun olduk. Bayağı sayıda dil biliyor. Daha da artacağını ümit ediyorum ve son derece de güzel kullanıyor ama Sayın Paylan şunu da arzu ederim; öğrendiğiniz, bildiğiniz bu dilleri, ekmeğini yediğiniz, suyunu içtiğiniz, havasını kokladığınız, toprağından beslendiğiniz bu güzel ülkeyi dışarıda şikayet etmek için değil, ülkemizin lehine de kullanmanız inşallah bir gün gelir, nasip olur. Biz de bunu görürüz." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Paylan ve HDP milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a tepki gösterdi.

Oktay, "Belge koymadan bunu söyleyemezsiniz." diyen HDP'li Paylan'a, "Ben sizi gün boyunca dinledim, siz de beni dinleyeceksiniz. Elimizde o belgeler var, isterseniz hepsini ortaya koyarız." karşılığını verdi.

Tartışmaya AK Parti milletvekillerinin de katılması üzerine gerginlik yaşandı. AK Parti ile HDP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, araya girerek bütçe görüşmelerinde en sert eleştirilerin dile getirildiğini ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın tamamını sabırla dinlediğini söyledi.

Yılmaz, milletvekillerini, "Söylemlerine katılmayabilirsiniz. Zamanı gelince görüşlerinizi tekrar ifade edersiniz. Herkes düşüncelerini ifade ediyor. Siz de dinleyeceksiniz." diyerek uyardı.

Tartışmanın uzaması üzerine Yılmaz, birleşime ara verdi. Tartışma verilen arada da bir süre devam etti.

"Birbirimize bağırmayalım"

Aradan sonra konuşan Komisyon Başkanı Yılmaz, üzüntü duyduğu bir ortamın yaşandığını dile getirerek, "En sert eleştirilerimizi yapalım ama kişiselleştirdiğimiz zaman bu işin içinden çıkmamız mümkün değil." dedi.

Yılmaz, "Düşüncenin gücünü, ifadenizin içeriği belirler, sesinizin tonu değil. Birbirimize bağırmayalım, bu nezaketli ortamı hep birlikte sahiplenerek korumaya çalışalım." diye konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan, "Ben Türkiye'yi değil AKP'yi hem burada hem de dünyada yaptığı zulümden dolayı şikayet ediyorum. Sarayın yaptığı insan hakları ihlallerinden dolayı şikayet ediyorum. Burada söylediğim her şey kayda geçiyor, dünya da görüyor. Aynı söylediklerimi, dünyada da söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Oktay, Paylan'a, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, yürütmesi, hiç kimse zalim değildir." dedi.

HDP'li Paylan'ın, New York Times'ta yayımlanan yazısının, "Türkiyeli bir Ermeni ve soykırım atlatmış bir neslin torunlarından olduğum için bu mesajın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum." sözünü hatırlatan Oktay, "Bu nedir? Siz Meclis olarak bunu kabul ediyorsanız, ben bir şey demiyorum." diye konuştu.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, "Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz tabii ki." dedi.

Oktay, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz de bunu söylüyoruz. Söylediğimiz şey de zaten budur. Dil bilmek güzel ve sizleri bütün dünyada görmeyi arzu ediyoruz. Biz de gidiyoruz ama gittiğiniz yerde bunu mu dile getirmek gerekiyor? Türkiye'yi böyle mi anlatıyorsunuz? Size 18 yılda yaptığımız reformların neler olduğunu anlattım. Bir teşekkür edin."

Muhalefetin, "atanmış-seçilmiş" eleştirilerine cevap veren Oktay, şunları kaydetti:

"Atanmış ve seçilmiş olayındaki bu kibirlilik nedir? Nasıl bir kibirliliktir bu? Anayasa'yla onaylanmış, milletin onayını seçmiş, Meclis tarafından onaylanmış bir Anayasa gereği bir yürütme var. 3 yıldır aynı şey tekrar tekrar... Ne demek istiyorsun kardeşim, ben aynı zamanda oy veren bir vatandaşım. Vatandaş seni buraya seçerek gönderiyorsa hakaret etme hakkını vermiyor sana. Ne demek yani 'Devlette görevli olan herkes atanmış dolayısıyla hiçbir hakkı yok.' mudur? Bu mudur yani? Kibri kastediyorsanız, kibir buradadır. Yürütme yasamaya saygı gösterir ama üç ayrı erkten bahsediyoruz. Yasama da yürütmeye saygısını göstersin. Buraya gelmemiz, hesap veriyor olmamız, hakaret edilmemiz anlamına gelmiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu