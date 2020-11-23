2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

23.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:15
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Ticaret Bakanlığı ve bağlı kurumların 2021 yılı bütçeleri ele alınacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

İlgili Haberler

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçesi
2021 yılı bütçe görüşmeleri
2021 yılı bütçe görüşmeleri

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Teoman İrem Derici Demet Akbağ Mustafa Topaloğlu
Spor Cenk Tosun Mert Günok Lewis Hamilton Dorukhan Toköz Sebastian Vettel
Tüm Haberler Rusya Medya Ak Parti Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda - Bingöl
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 11:14:33. #1.15#
title