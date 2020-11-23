2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
23.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:15
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Ticaret Bakanlığı ve bağlı kurumların 2021 yılı bütçeleri ele alınacak.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay