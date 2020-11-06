Son dakika... Selçuk: "Sosyal Koruma Kalkanı ile sagˆladıgˆımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı gec¸ti"
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Son dakika... Selçuk: "Sosyal Koruma Kalkanı ile sagˆladıgˆımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı gec¸ti"

06.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 06.11.2020 12:02

Son dakika haberleri... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Görüşmelerde, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Son dakika... Selçuk: 'Sosyal Koruma Kalkanı ile sagˆladıgˆımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı gec¸ti'
Son dakika... Selçuk: 'Sosyal Koruma Kalkanı ile sagˆladıgˆımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı gec¸ti'
Son dakika... Selçuk: 'Sosyal Koruma Kalkanı ile sagˆladıgˆımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı gec¸ti'
Son dakika... Selçuk: 'Sosyal Koruma Kalkanı ile sagˆladıgˆımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı gec¸ti'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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