Son dakika... Selçuk: "Sosyal Koruma Kalkanı ile sagˆladıgˆımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı gec¸ti"

Son dakika haberleri... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.