2021 yılı bütçesi 1 trilyon 346 milyar olarak planlanıyor
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2021 yılı bütçesi 1 trilyon 346 milyar olarak planlanıyor

07.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:38
2021 yılı bütçesi 1 trilyon 346 milyar olarak planlanıyor

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanılan 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanılan 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

2021 yılın yatırım ve hizmet bütçesi yılı olduğunu belirten Turan, "AK Parti olarak milletimizin teveccühüyle üst üste 19. Bütçeyi hazırlamanın gururunu yaşıyoruz. Adeta yatırım ve hizmet bütçesi olan 2021 yılı Bütçesinin, dünyanın krizlerle boğuştuğu bir döneme rağmen, geçen yıla göre yüzde 23 artışla 1 trilyon 346 milyar TL olması planlanmakta." dedi.

7 Aralık itibarıyla başlayan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinin 12 gün aralıksız süreceğini belirten Turan, "2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, ekonomik dengeleme kapsamında elde edilen kazançların korunması ve geliştirilmesi, enflasyonda kalıcı tek haneli rakamın yakalanması, sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi amacı taşımaktadır. Bütçedeki en büyük payı yine sağlık ve eğitim aldı. Bütçede planlanan kaynaklar, milletimizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin karşılanmasında kullanılacak. Çanakkale'miz de eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya her alanda bütçeden payını alacaktır. Şimdiden 2021 yılı Bütçesinin hemşehrilerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

2021 yılı bütçesi 1 trilyon 346 milyar olarak planlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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