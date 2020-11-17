2021 yılı bütçe görüşmeleri

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızla birlikte sivil toplum örgütlerimizle, iş dünyamızla bir araya geleceğiz TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM ile bir araya geleceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızla birlikte sivil toplum örgütlerimizle, iş dünyamızla bir araya geleceğiz TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM ile bir araya geleceğiz. Hukuk alanında ve diğer alanlarda dinleyeceğiz. Ne tür sorunlar yaşıyorlar, uygulamada ne tür sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar konuşacağız, ortak akılla yapılması gereken düzenlemeleri yapacağız" dedi.

Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Elvan, şöyle konuştu:

"Makroekonomik, finansal, fiyat istikrarı konusunda çok önem veriyoruz ve bizim yol haritamızın genel çerçevesini oluşturacak. Demokrasi, adalet, kalkınma ve ekonomi birbirinden ayrılamayacak kavramlardır. Biz adil ve şeffaf bir hukuk devleti ile ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılabileceğimize inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızla birlikte sivil toplum örgütlerimizle, iş dünyamızla bir araya geleceğiz. TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM ile bir araya geleceğiz. Hukuk alanında ve diğer alanlarda dinleyeceğiz. Ne tür sorunlar yaşıyorlar, uygulamada ne tür sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar konuşacağız, ortak akılla yapılması gereken düzenlemeleri yapacağız. Hiçbir insanımızın, vatandaşımızın kafasının arkasında en ufak kaygısı olmaz. Kapılarımız 24 saat açık olacak. Bizim de makul gördüğümüz ve haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları kararlılıkla atacağız."

Yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında atılması gereken adımların olduğuna dikkat çeken Elvan, "Türkiye yatırımcılar açısından hem yerli hem uluslararası yatırımcılar açısından cazibe merkezi olsun istiyoruz. Bankalarımızla bir araya geleceğiz. Bankalarımızın da bazı sorunları var. Bankalar Birliği, özel bankalarla bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı