2021 yılı bütçe görüşmeleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "647 yurt bloğunda depreme dayanıklık testi yaptık ve riskli görülen 114 adet yurdu kapattık. 114 adedinin güçlendirilmesi gerçekleşti, 130 adedinin güçlendirilmesi devam ediyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "647 yurt bloğunda depreme dayanıklık testi yaptık ve riskli görülen 114 adet yurdu kapattık. 114 adedinin güçlendirilmesi gerçekleşti, 130 adedinin güçlendirilmesi devam ediyor" dedi.

Kasapoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Kasapoğlu, Türkiye dinamik bir ülke olduğunu belirterek, "Her zaman diliminde dünyaya meydan okumuş, onurlu bir duruş, onurlu bir tarihi atalarımızdan devraldığı herkesin malumudur. Ülkemizin yarınlarını daha güçlü, milletimizi, memleketimizi daha müreffeh yarınlara taşımak bizim hem heyecanı hem inancı hem de sorumluluğu. Sizlerle bir araya gelmekten yana hiç bir çekincemiz. Görüşlerinize, önerilerinize, eleştirilerinize hiç bir zaman karşı durmayız. Gelen her olumlu projeyi de değerlendirmeyi vazife biliriz" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, İYİ Parti Samsun milletvekili Erhan Usta'ya cevaben, "Ben samimi şekilde konuşuyorum. Buradaki seçilmiş, atanmış herkese saygımız var. Biz insanlar arasında hiç bir ayırım gözetmemekle birlikte, Parlamento bizim için en yüce kurumlardan bir tanesidir" dedi.

Yurtlar konusunda Kasapoğlu, "Yurtlar, gençlik alanında en büyük vizyon projesidir. 700 binden fazla gencimiz yurtlarımızda aile konforunda, ev sıcaklığında kalıyorlar. Bu kapasiteyi 50 bin artırıldık. Talebi karşılama oranımız yüzde 88. 2002 yılında 180 bin iken bugün 700 binin üzerinde. Talebin yüzde 88'ini karşılıyoruz" diye konuştu.

"Ne demek teknisyen? Ben bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı tarafından atanan Bakanıyım. Ben bu ülkenin çoğunluğunun oyluyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın Bakanıyım, Gençlik ve Spor Bakanıyım. Bu yüce kuruma saygım var. Bu Gazi Meclis'e elbette saygım var. Bu Meclise saygımızdan, milletin oylarıyla kurulmuş Meclise hesap vermek üzere buradayız. O yüzden benim kapım, telefonum her daim milletvekillerimizin hizmetinde ve her yapılabilir projeye de açığım."

Deprem ile ilgili yurtların durumuna ilişkin olarak Kasapoğlu, "Deprem dönüşümü kapsamında bu yıl Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Maraş, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla ve Osmaniye'de 15 bin kapasiteli yurdumuzu dönüştürüyoruz. Şu ana kadar dönüştürdüğümüz yurtlar var. Hiç bir gencimiz riske atma adına bir yurdu kapatmaktan, kirasını iptal etmekten tereddüdümüz olmaz. Bu çerçevede 647 yurt bloğunda depreme dayanıklılık testi yaptık ve riskli görülen 114 adet yurdu kapattık. 114 adedinin güçlendirilmesi gerçekleşti, 130 adedinin güçlendirilmesi devam ediyor. Bununla birlikte yıkımına karar verilen 26 yurduda yıktık, yıkıyoruz" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı