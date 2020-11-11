TBMM'de 2021 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nafaka konusuna ilişkin, "Ne olursa olsun bu konuda kadınların aleyhine dönük hiçbir faaliyeti, adımı, hükümet ve parti olarak destekçisi olamayız. Eğer bir şey olacaksa pozitif anlamda daha iyi noktada her türlü iyileştirme olabilir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nafaka konusuna ilişkin, "Ne olursa olsun bu konuda kadınların aleyhine dönük hiçbir faaliyeti, adımı, hükümet ve parti olarak destekçisi olamayız. Eğer bir şey olacaksa pozitif anlamda daha iyi noktada her türlü iyileştirme olabilir" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda düzenlenen Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Gül nafaka ilişkin soruya, "Nafaka konusunda yasal düzenleme gerekiyorsa bu çatı Meclis olacaktır. Haberde geçtiği gibi şu kadar yıl, bu kadar yıl diye bir düşüncesi asla yok. Herkesin her akademisyenlerin uygulayıcıların Yargıtay'ın farklı görüşleri var. Bu konuların hepsi değerlendiriliyor. Ne olursa olsun bu konuda kadınların aleyhine dönük hiçbir faaliyeti, adımın hükümet, parti olarak destekçisi olamayız. Eğer bir şey olacaksa pozitif anlamda daha iyi noktada her türlü iyileştirme olabilir" diye konuştu.

Gül, FETÖ ile ilişkisi olmayanların FETÖ ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle cezalandırılmasına ilişkin soruya, "FETÖ ile mücadelenin en etkin yolu, FETÖ işinin sulandırılmamasıdır. FETÖ ile mücadelesi ayan beyan ortada olanların, 'FETÖ'ye yardım ediyor' suçlamasıyla ucundan kıyısından buraya bulaştırılmış olması, bu mücadelenin inandırıcılığını ortadan kaldırır" ifadelerini kullandı.

Gül, Türkiye'de terörle mücadele eden bir ülke olarak demokrasiyi, hukuku ayakta tutmaya çalışan bir süreçte olduklarını belirterek, "Tüm bunlara rağmen bizim için tek pusula vardır, Anayasa'dır, hukuktur. Anayasa'yı ortadan kaldırmak için darbe giriminde bulunanların bile yargılandığı mahkemede biz, Anayasa, hukuk ve vicdan çerçevesinde yargılanmasını adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Asıl olan hukuktur, adaletin tesisidir" ifadelerini kullandı.

Gül, çocuk icrasına yönelik soruya, "Biz kendi çocuğunu görmek için niye harç ödesin yaklaşımındayız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları bu yönde. Maliye Bakanlığı ile görüşmelerimiz yaptık. Kendi çocuğunu asli görmesi, harcın kaldırılması konusunda çalışmamız var" diye konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı