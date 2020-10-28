2021 yılı bütçe görüşmeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Yasama faaliyetini Parlamenter sistemde hem mevzuat olarak hem pratikte siyasi iktidar yönlendirir. Şimdiki sistemde, çoğunluk Cumhurbaşkanı partisinden ise, yürütme yasama faaliyetini yönlendirir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Yasama faaliyetini Parlamenter sistemde hem mevzuat olarak hem pratikte siyasi iktidar yönlendirir. Şimdiki sistemde, çoğunluk Cumhurbaşkanı partisinden ise, yürütme yasama faaliyetini yönlendirir. Cumhurbaşkanı partisi ile çoğunluk aynı partiden değilse, yasama faaliyeti yürütme tarafından yönlendirilemez" dedi.

2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi ve 2019 yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam ediyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, komisyon toplantılarının canlı yayınlanması konusunda dünya ülkelerinde değişik rejimler uygulandığını belirterek, "Teknik altyapı olarak TBMM TV'den komisyon toplantılarını yayınlama imkanımız yok. İnternet üzerinden yayınlamak mümkündür. Anayasa Komisyonu'nda Anayasa görüşmeleri yapılırken talepler oldu. Komisyonların bu konuda anlaşarak karar vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde Meclisin etkinliğinin azaldığı iddialarına ilişkin Şentop, "Hükümetin tasarı şeklinde öneri verme hakkı vardı. Sadece milletvekilleri teklif verebiliyor. ABD etki analizi yapamıyor, etki analizi ile ilgili talepleri hükümete gönderiliyor, kanunlarla ilgili analizler kongreye gönderiliyor. Yasama ile ilgili olarak hükümet Meclisin içinden çıkıyordu. Hükümetin olabilmesi için güvenoyu alması gerekiyordu. Bir hükümet varsa, güvenoyu almıştır. Yasama faaliyetini Parlamenter sistemde hem mevzuat olarak hem pratikte siyasi iktidar yönlendirir. Şimdiki sistemde, çoğunluk Cumhurbaşkanı partisinden ise, yürütme yasama faaliyetini yönlendirir. Cumhurbaşkanı partisi ile çoğunluk aynı partiden değilse, yasama faaliyeti yürütme tarafından yönlendirilemez" dedi.

Eski milletvekilleri Leyla Güven, Musa Farisoğulları ve Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin soru üzerine Şentop, "Dönem sonuna bırakma meselesi yok. Anayasa 83. maddesi 3.fıkra ceza çekmesini üyeliğin sona ermesi olarak yazıyor. Dönem sonuna hiç bir dosya bırakılmamıştır. Kesin hükmü en fazla bekleten benim. Sayın Berberoğlu'nu 17 ay beklemişim. Bireysel başvuru kesin hükmü ortadan kaldırmaz. Anayasa Mahkemesi'nin kararını niye kimse tartışmıyor? 22 ay sonra karar çıktı. Her seçim dokunulmazlık kazandırır. Anayasa'da bireysel başvuru beklenir diye teklif niye vermiyorsunuz? Siz ne yaptınız arkadaşınız için" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı