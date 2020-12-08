2021 yılı boyunca elektriği indirimli kullanacaklar
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2021 yılı boyunca elektriği indirimli kullanacaklar

08.12.2020 10:58 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:03
2021 yılı boyunca elektriği indirimli kullanacaklar

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(SCÜ) ile CK Enerji Çamlıbel Elektrik arasında imzalanan protokolle 2021 yılı boyunca üniversite yerleşkesindeki bina ve tesislerde tüketilen elektrik ücretleri indirimli olarak fatura edilecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(SCÜ) ile CK Enerji Çamlıbel Elektrik arasında imzalanan protokolle 2021 yılı boyunca üniversite yerleşkesindeki bina ve tesislerde tüketilen elektrik ücretleri indirimli olarak fatura edilecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin indirim anlaşmasını, imzaladıkları protokolle karara bağladılar. Sözleşmeye göre 2021 yılı boyunca üniversite yerleşkesindeki binalarda elektrik indirimli fiyattan kullanılacak. Ayrıca ilçe ve merkez yerleşke dahilindeki binalarda orta gerilim hattı ve trafoların bakım ve onarımları ücretsiz olarak ÇEDAŞ tarafından yapılacak. İmzalanan protokolle, aylık bir milyon kilowatt saat elektrik tüketimi olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bir yıl boyunca indirimli fiyattan elektrik alacak. Böylece önemli ölçüde de mali kaynak tasarruf edilmiş olacak. - SİVAS

2021 yılı boyunca elektriği indirimli kullanacaklar
2021 yılı boyunca elektriği indirimli kullanacaklar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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