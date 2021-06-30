2021 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kokain trendi analizi

Narkotik Daire Başkanlığı, "2021 Dünya Uyuşturucu Raporu"ndan alıntılar yaparak, dünyadaki uyuşturucu trendi hakkında önemli bilgiler verdi. Narkotik Daire Başkanlığı'nın paylaşımında, "Kokain kaçakçılığının tüm dünyada hızla yayıldığı görülmektedir. Amerika'daki kokain arzındaki belirgin artışın bir Nitekim uos yıllarda Güney sonucu olarak, 2015-2019 döneminde küresel kokain yakalama miktarlarında %50'den fazla artış yaşanmıştır" denildi.

BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisince (UNODC) BM Viyana Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "2021 Dünya Uyuşturucu Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı. Raporun yayınlanmasının ardından, ülkelerin ilgili birimleri de rapor hakkında vatandaşlarına bilgilendirmede bulundu. NarkotikDaire Başkanlığı da raporla ilgili paylaşımda bulundu.

"TÜM DÜNYADA HIZLA ARIYOR"

Narkotik Daire Başkanlığı'nın "2021 Dünya Uyuşturucu Raporu"ndan alıntılar yaparak hazırladığı raporda, kokain kaçakçılığının tüm dünyada hızla arttığı bilgisine yer verilerek, "Kokain kaçakçılığının tüm dünyada hızla yayıldığı görülmektedir. Amerika'daki kokain arzındaki belirgin artışın bir Nitekim uos yıllarda Güney sonucu olarak, 2015-2019 döneminde küresel kokain yakalama miktarlarında yüzde 50'den fazla artış yaşanmıştır (2021 Dünya Uyuşturucu Raporu). 2014-2019 dönemi içinde küresel kokain üretim miktarı iki kat artış göstererek şimdiye kadarki en yüksek miktar olan 1.784 tona, aynı dönemde küresel boyutta ele geçirilen kokain miktarı da iki kat artış göstererek 2019 yılında 1.436 tona ulaşmıştır (2021 Dünya Uyuşturucu Raporu)" denildi.

"AVRUPA'DA EN FAZLA YAKALAMALAR BELÇİKA'DA"

Narkotik Daire Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

En fazla miktarlarda yakalamalar 755 ton ile Güney Amerika, 277 ton ile Kuzey Amerika (%94'ü ABD tarafından) ve 218 ton ile de Avrupa ülkeleri gerçekleştirilmiştir tarafından (2021 Dünya Uyuşturucu Raporu). Avrupa ülkeleri arasından en fazla miktarlarda yakalamalar Belçika (küresel toplamın Hollanda (küresel toplamın %3'ü), İspanya (küresel toplamın %3'ü), Fransa (küresel toplamın %1'i) toplamın %1'i) %5'i), Portekiz (küresel tarafından yapılmıştır (2021 Dünya Uyuşturucu Raporu).

"CAPE VERDE VE FAS'TA 12,5 TON KOKAİN YAKALANDI"

Geçmiş yıllara kadar Kıta Amerika'sı ve Avrupa'dan en fazla miktarlarda kokain yakalamaları Afrika'da gerçekleşmekte iken bu durum hızla genişleyen kokain pazarının bir sonucu olarak 2019 yılında değişmiştir. 2019 yılındaki 19 ton yakalama miktarı ile Asya'nın en büyük iki kokain pazarı olan Avrupa'dan görülmektedir. Aynı yıl içinde Afrika ülkeleri arasında miktarda kokain yakalamaları 11 ton ile Cape Verde ve 1,5 ton ile Fas tarafından gerçekleştirilmiştir sonra Kita Amerika'sı sonra geldiği (2021 Dünya Uyuşturucu Raporu). Dünyadaki mevcut kokain üretim ve kaçakçılık eğilimleri ülkemizde 2019 yılı yapılan toplam 1.6 ton kokain yakalaması küresel boyutta ele geçirilen miktarın %0,11'ine karşılık gelmektedir.

"ROMANYA, YUNANİSTAN, BULGARİSTAN VE RUSYA DA ETKİLENECEK"

Mevcut veriler incelendiğinde Türkiye'nin kokain kaçakçılığında önde gelen merkez bir üs olarak nitelendirilmesi yerine küresel kaçakçılık rotalarının genişlemesinin bir sonucu olarak alternatif bir güzergah nitelendirilmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. üzerinde transit ülke olarak Kokain kaçakçılığında önemli bir tehdit olarak algılanabilecek bu gelişmelerden Avrupa periferinin Doğu-Güneydoğu ekseninde yer alan Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Rusya ve Ukrayna'nın da etkileneceği, dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu ülkelerce yapılacak kokain yakalamalarında da artışlar kaydedilebileceği öngörülmektedir.

KOKAİN TRENDİ HIZLA YÜKSELİYOR

Diğer yandan Birleşmiş Milletler'in raporunda kokain trendinin yükselişine ilişkin de bilgilere yer verildi. Kokain üretimi 2014-19 yılları arasında iki katına çıkarak 1,784 tonla şuana kadarki en yüksekseviyeye ulaştı. Üretim sırasıyla 2016 yılında yüzde 36, 2017 yılında yüzde 23, 2015 yılında yüzde 5 ve 2018 yılında yüzde 3.5 arttı.

5 YIL İÇİNDE İLK AZALMA

2013-2017 yıllar arasında kokain hasadının yapıldığı alanlar ikiye katlandı. 2018 yılında hasat alanlarında bir artış gözlenmezken, 2019 yılında hasat alanlarında yüzde beşlik bir azalma oldu. Bu azalma beş yıl içinde meydana gelen ilk azalma oldu.

Bu rakamlarda Kolombiya'da kokain hasat alanlarının stabil kalması ve Peru'da artış göstermesi etkili oldu. 2019 yılında Kolombiya dünya kokain hasadının üçte ikisinin yapıldığı ülke olarak yerini korudu. En çok kokain hasadının yapıldığı Kolombiya, Peru ve Bolivya'da tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını kokain üretimi etkilemedi.