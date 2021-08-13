2021 Yılı Avukat Kadrosu Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu
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2021 Yılı Avukat Kadrosu Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

2021 Yılı Avukat Kadrosu Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu
Habermetre - Haberler | Toplum

2021 Yılı Avukat Kadrosu Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu Bize Ulaşın T. C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Çankaya/Ankara.

2021 Yılı Avukat Kadrosu Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

Bize Ulaşın

T. C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde    No: 9 Çankaya/Ankara

Kaynak: Habermetre

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