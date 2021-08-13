2021 Yılı Avukat Kadrosu Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu
2021 Yılı Avukat Kadrosu Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu Bize Ulaşın T. C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Çankaya/Ankara.
2021 Yılı Avukat Kadrosu Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu
Bize Ulaşın
T. C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Çankaya/Ankara
Kaynak: Habermetre