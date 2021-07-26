2021 Yılı Ahilik Haftası Slogan Yarışması
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2021 Yılı Ahilik Haftası Slogan Yarışması

2021 Yılı Ahilik Haftası Slogan Yarışması
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İlimiz Ahilik Haftası Kutlama Komitesi tarafından 2021 Yılı Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında slogan yarışması yapılmasına karar verilmiş ve yarışmasının temasının "Meslek Ahlakı ve Ahilik Kültürü" olmasına karar verilmiştir.

İlimiz Ahilik Haftası Kutlama Komitesi tarafından 2021 Yılı Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında slogan yarışması yapılmasına karar verilmiş ve yarışmasının temasının "Meslek Ahlakı ve Ahilik Kültürü" olmasına karar verilmiştir.

Slogan Yarışması Başvuru Koşulları

Kaynak: Habermetre

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