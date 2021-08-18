2021 Yılı Ağustos Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşiminde Alınan Meclis Karar Özetleri
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2021 Yılı Ağustos Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşiminde Alınan Meclis Karar Özetleri

2021 Yılı Ağustos Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşiminde Alınan Meclis Karar Özetleri
Habermetre - Haberler | Toplum

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12. 08. 2021 tarihinde Dursunbey'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi salonunda yapmış olduğu Ağustos ayı meclis toplantısının 1. birleşimlerinde alınan meclis kararları 16. 08. 2021 tarihinde kesinleşmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23.

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12. 08. 2021 tarihinde Dursunbey'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi salonunda yapmış olduğu Ağustos ayı meclis toplantısının 1. birleşimlerinde alınan meclis kararları 16. 08. 2021 tarihinde kesinleşmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükmü gereğince aşağıda sunulmuştur. Meclis Kararları

Kaynak: Habermetre

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