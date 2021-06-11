2021 Yılı Afet Farkındalık Eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2021 Yılı Afet Farkındalık Eğitimi

2021 Yılı Afet Farkındalık Eğitimi
Habermetre - Haberler | Toplum

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından 2021 yılı; toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risklerini azaltma ve önlem alma konularında davranış değişikliği oluşturulması amacıyla Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmiştir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından 2021 yılı; toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risklerini azaltma ve önlem alma konularında davranış değişikliği oluşturulması amacıyla Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmiştir.

Afet eğitimleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olası riskleri önleme ve zarar azaltma çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu kapsamda yürütülecek çalışmalarda, birçok kamu kurum ve kuruluşu, STK'lar ve özel sektörün yanında üniversitelerle de protokoller yapılmış, geçtiğimiz nisan ayında Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Üniversitemiz arasında da Afet Eğitim Yılı kapsamında yürütülecek "Afet Farkındalık Eğitimleri" faaliyetlerine ilişkin olarak işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Söz konusu protokol kapsamında birimlerimize duyurusu da yapılan (Genel Sekreterlik Makamı'nın 09. 06. 2021/24864 sayılı yazısı) Çevrimiçi Afet Farkındalık Eğitimi, aşağıda yazılı günlerde iki bölüm halinde gerçekleştirilecektir.

Koronavirüs pandemisinin gerektirdiği kısıtlamalar, yüz yüze veya uzaktan erişim süresindeki sınırlamalar vb. hususlar nedeniyle ilgili birimlerimizin gerçekleştiremediği afet ve acil durumlar, koruyucu güvenlik eğitimleri vb. konuları da kapsayan programa en üst sayıda katılımın olması; toplumda önlem alma kültürünün oluşturulması, zarar görebilirlik oranının düşürülmesi ve bireyde güvenli yaşam bilincinin geliştirilmesi anlamında oldukça önemlidir.

Yaşadığımız coğrafyadaki tehlikeleri tamamen yok etmemiz veya sıfıra indirmemiz henüz olanaklı bulunmadığından, ancak alınacak önlemlerle, bireysel ve toplumsal eğitimlerde kazanılacak bilgilerle, afet ve acil durumların yol açabileceği zarar görebilirlik seviyeleri azaltılmış, can ve mal kayıpları engellenmiş olabilecektir.

Deprem tehlikesi, sel ve taşkınlar başta olmak üzere günlük yaşamdaki etki derecesi büyük olan afet konularını kapsayan programına tüm çalışanlarımızın katılımları, programın hedefi olan tüm ülke insanına ulaşma projesini de desteklemiş olacaktır. Ayrıca katılım sertifikası almak isteyenler, ilgi yazı ekindeki formu doldurarak, AFAD Başkanlığına iletilmek üzere idareye vermelidirler.

Program Günleri ve Bağlantı Linkleri;

İdari Personel : 16. 06. 2021 Çarşamba 14: 00 - 15: 00

Bağlantı Linki : https://afad-gov- tr. zoom. us/webinar/register/WN_H8hZs2o1Tj218MlYOsWHUw - İD: 974 9683 8572

Akademik Personel : 21. 06. 2021 Pazartesi 14: 00 - 15: 00

Bağlantı Linki : https://afad-gov-tr. zoom. us/webinar/register/WN_LuH37y9yQSel30mhjvApmA - İD: 996 9995 2413

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Bülent Turan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Hande Erçel Selçuk Balcı
Spor Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Roland Garros Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2021 Yılı Afet Farkındalık Eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 16:45:53. #1.14#

title