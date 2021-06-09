2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Asıl/Yedek Başarı Listeleri
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2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Asıl/Yedek Başarı Listeleri

2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Asıl/Yedek Başarı Listeleri
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen 1. 772 adet 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına personel alımı için 22 Mart-07 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen giriş (sözlü) sınavına ilişkin Kesin Asil/Yedek Başarı Listeleri ektedir.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen 1. 772 adet 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına personel alımı için 22 Mart-07 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen giriş (sözlü) sınavına ilişkin Kesin Asil/Yedek Başarı Listeleri ektedir. İSTANBUL BÖLGESİ KESİN ASIL/YEDEK LİSTESİ 1331 KB İNDİR ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER İŞ TALEP FORMUNA 11. 06. 2021 tarihinden itibaren E-devlet üzerinden ulaşılabilecektir. İŞ TALEP FORMU Adaylar, yukarıda belirtilen atama belgelerini; Sakarya ilinde ilan edilen pozisyonları tercih eden adaylar Sakarya Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğüne 14-15 Haziran 2021 tarihleri 10: 00- 15: 45 saatleri arasında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihlerde istenilen evrakları teslim etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Yukarıda belirtilen belgeleri sadece "ASIL" olarak listede yer alan adaylar teslim edecek olup, yedek adaylara sıra gelmesi durumunda ilgili adaylarla iletişime geçilerek evrak teslimi istenilecektir.

Söz konusu sonuçlar ayrıca posta yoluyla veya diğer iletişim araçları ile bildirilmeyecek olup, adayların Valiliğimiz resmi internet adresini takip etmeleri gerekmektedir. Duyuru ve sonuçların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

Kaynak: Habermetre

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2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Asıl/Yedek Başarı Listeleri - Haberler
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