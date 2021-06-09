2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Asıl/Yedek Başarı Listeleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Asıl/Yedek Başarı Listeleri

2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Asıl/Yedek Başarı Listeleri
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen 1. 772 adet 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına personel alımı için 22 Mart-07 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen giriş (sözlü) sınavına ilişkin (Sivas ilini tercih eden) Kesin Asil/Yedek Başarı Listesi aşağıda olup,...

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen 1. 772 adet 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına personel alımı için 22 Mart-07 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen giriş (sözlü) sınavına ilişkin (Sivas ilini tercih eden) Kesin Asil/Yedek Başarı Listesi aşağıda olup, Ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız...

G. SIRA NO

UNVAN

SIRA NO

İL SIRA NO

T. C. KİMLİK NO

ADI

SOYADI

POZİSYON UNVAN ADI

TERCİH ETTİĞİ İL

ASIL/YEDEK

124

42

1

448******36

Selda

KAYA

Çağrı Karşılama Pers. (Çağrı Merk. Hiz. Böl. )

SİVAS

ASIL 1

125

43

2

146******28

Gökhan

YİĞİT

Çağrı Karşılama Pers. (Çağrı Merk. Hiz. Böl. )

SİVAS

ASIL 2

126

44

3

512******80

Gökhan

GÜLMEZ

Çağrı Karşılama Pers. (Çağrı Merk. Hiz. Böl. )

SİVAS

YEDEK 1

127

45

4

521******36

Faruk

ŞAHİN

Çağrı Karşılama Pers. (Çağrı Merk. Hiz. Böl. )

SİVAS

YEDEK 2

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Beren Saat Demet Akalın Rahşan Gülşan
Spor Ali Koç Ozan Tufan Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Asıl/Yedek Başarı Listeleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 05:48:49. #1.15#

title