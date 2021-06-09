2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Asıl/Yedek Başarı Listeleri

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen 1. 772 adet 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına personel alımı için 22 Mart-07 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen giriş (sözlü) sınavına ilişkin (Sivas ilini tercih eden) Kesin Asil/Yedek Başarı Listesi aşağıda olup,...