2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Asıl/Yedek Başarı Listeleri
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen 1. 772 adet 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına personel alımı için 22 Mart-07 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen giriş (sözlü) sınavına ilişkin (Sivas ilini tercih eden) Kesin Asil/Yedek Başarı Listesi aşağıda olup,...
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen 1. 772 adet 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına personel alımı için 22 Mart-07 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen giriş (sözlü) sınavına ilişkin (Sivas ilini tercih eden) Kesin Asil/Yedek Başarı Listesi aşağıda olup, Ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız...
G. SIRA NO
UNVAN
SIRA NO
İL SIRA NO
T. C. KİMLİK NO
ADI
SOYADI
POZİSYON UNVAN ADI
TERCİH ETTİĞİ İL
ASIL/YEDEK
124
42
1
448******36
Selda
KAYA
Çağrı Karşılama Pers. (Çağrı Merk. Hiz. Böl. )
SİVAS
ASIL 1
125
43
2
146******28
Gökhan
YİĞİT
Çağrı Karşılama Pers. (Çağrı Merk. Hiz. Böl. )
SİVAS
ASIL 2
126
44
3
512******80
Gökhan
GÜLMEZ
Çağrı Karşılama Pers. (Çağrı Merk. Hiz. Böl. )
SİVAS
YEDEK 1
127
45
4
521******36
Faruk
ŞAHİN
Çağrı Karşılama Pers. (Çağrı Merk. Hiz. Böl. )
SİVAS
YEDEK 2
Kaynak: Habermetre