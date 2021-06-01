2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Kesin Olmayan Sözlü Sınav Sonuçları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Kesin Olmayan Sözlü Sınav Sonuçları

2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Kesin Olmayan Sözlü Sınav Sonuçları
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen 1. 772 adet 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına personel alımı için 22 Mart-07 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen giriş (sözlü) sınavlarına ilişkin adaylara ait Kesin Olmayan Sözlü Sınav Sonuç Listeleri ektedir.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen 1. 772 adet 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına personel alımı için 22 Mart-07 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen giriş (sözlü) sınavlarına ilişkin adaylara ait Kesin Olmayan Sözlü Sınav Sonuç Listeleri ektedir. İSTANBUL BÖLGESİ KESİN OLMAYAN SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ . *Sözlü puanı eşit olan adaylardan KPSS puanı yüksek olan adaylara sıralamada öncelik verilmiştir. Kesin olmayan sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, 02/06/2021 tarihinde saat: 10: 30 dan itibaren alınacak olup, 03/06/2021 tarihinde saat: 15: 45'te sona erecektir. İki gün süre ile bizzat veya fax yolu ile adayların sınava katıldıkları ilgili Sınav Komisyonlarına, Bakanlık Sınav Komisyonunda sınava giren adaylar için İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne (fax: 03124256130), Bölgesel Sınav Komisyonlarında sınava giren adaylar için ise Bölgesel Sınav Komisyonunun bulunduğu ilin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğüne bir dilekçe ile itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Söz konusu tarihler ve saatler arasında yapılmayan itirazlar işleme alınmayacak olup, bu durumda bulunan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Söz konusu sonuçlar ayrıca posta yoluyla veya diğer iletişim araçları ile bildirilmeyecektir. Bu nedenle duyuru ve sonuçların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır. Adayların Bakanlığımız ve Valiliğimizin Resmi internet sitesini takip etmeleri rica olunur. Not: İstanbul Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü Faks Numarası 0212 514 17 63

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Beren Saat Demet Akalın
Spor Cristiano Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Kesin Olmayan Sözlü Sınav Sonuçları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 17:08:40. #1.14#

title