2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Önlisans Büro Personeli Yedek Liste Ataması
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2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Önlisans Büro Personeli Yedek Liste Ataması

2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Önlisans Büro Personeli Yedek Liste Ataması
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. BALIKESİR VALİLİĞİ 2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Önlisans Büro Personeli Yedek Liste Ataması Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına personel alımı için 22 Mart­-07 Nisan 2021 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilen giriş (sözlü)...

T. C. BALIKESİR VALİLİĞİ 2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Önlisans Büro Personeli Yedek Liste Ataması Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına personel alımı için 22 Mart­-07 Nisan 2021 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilen giriş (sözlü) sınavı neticesinde? İlimiz için ilan edilen 17 adet 4/B Sözleşmeli personel pozisyonu için Kesin Asıl/Yedek Başarı Listeleri ile Atama ve Sözleşme İmzalamaya Esas İstenilecek Belgeler 09. 06. 2021 tarihinde Valiliğimiz web sitesinde yayınlanmıştır.

Ön Lisans Büro Personeli unvanlı asıl/yedek başarı listesinde 1. yedek sırada yer alan Büşra ASLANBEY'in belirtilen tarih aralığında evranklarını teslim etmemesi üzerine, 2. yedek sırada bulunan Tuğba KILIÇ'ın atamasının yapılabilmesi için Atama ve Sözleşme İmzalamaya Esas İstenilecek Belgeleri ile birlikte 06 Temmuz - 12 Temmuz 2021 (5 iş günü) tarihleri arasında Valiliğimiz İl Yazı İşleri Müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir. Belirtilen tarihlerde istenilen evrakların teslim edilmemesi durumunda aday herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Adayların Valiliğimiz resmi internet adresini takip etmeleri gerekmektedir. Duyuru ve sonuçların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

Kaynak: Habermetre

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