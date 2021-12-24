2021 Yılı 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Sınavı Yer ve Tarih Duyurusu

2021 Yılı 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Sınavına başvuran adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, "Sınav Giriş Belgesi"ni "sinav. diyanet. gov. tr?" adresinden alabileceklerdir.

Adaylar, "Sınav Giriş Belgesi" ve T. C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, kimlik belgesi, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 08: 00'da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU UNVAN GRUPLARINA GÖRE SINAVA ÇAĞRILAN EN SON ADAYIN KPSS TABAN PUANINI GÖSTEREN TABLO AŞAĞIDAKİ PDF DOSYASINDA YER ALMAKTADIR.

İlgililere duyurulur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Sözleşmeli Personel Alımı Taban Puanları

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