2021 yılbaşı programları yapılacak mı, iptal mi oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir yılbaşı programlarında neler olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

2021 yılbaşı programları yapılacak mı, iptal mi oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir yılbaşı programlarında neler olacak?

29.12.2020 16:22 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:26
2021 yılbaşı programları yapılacak mı, iptal mi oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir yılbaşı programlarında neler olacak?

2020 yılının bitmesine günler kala merak edilen konular arasında yer alan yılbaşı programları hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. 2021 yılına girerken yılbaşı programları yapılacak mı? Yeni yıl programları iptal mi edildi? İstanbul, Ankara ve İzmir yılbaşı programlarında neler olacak?

Yılbaşı eğlencesini dışarıda arkadaşlarıyla geçirmek isteyen vatandaşlar, yılbaşı programlarının yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Yılbaşı programlarında önceki yıllarda yapılan etkileyici görsel şölenler yapılacak mı?

2021 YILBAŞI PROGRAMLARI YAPILACAK MI?

Ülkemizde artan koronavirüs vakaları nedeniyle yılbaşı gecesinde sokağa çıkma yasağı olacağı açıklandı. Bu akşama özel bir program yer almıyor.

Yılbaşı eğlencesini aile ve arkadaşları ile evinde geçirenlerin tercihi olan yılbaşı programları, bu yıl da eğlencenin adresi olacak. Televizyon kanallarının yılbaşına özel hazırladığı programlar ile izleyiciler keyifli anlar yaşayacak. İşte 2021 yılbaşı programları…

TV 8 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

SHOW TV 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00

Güldür Güldür Show

KANAL D 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00

Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel

ATV 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00

Kim Milyoner Olmak İster?/ Yılbaşı Özel

STAR TV 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00

İbo Show Yılbaşı Özel

TRT 1 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00

Kalk Gidelim Yılbaşı Özel/ Final

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Bülent Ersoy Fahriye Evcen
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Arda Kardeşler Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Rusya Beşiktaş Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2021 yılbaşı programları yapılacak mı, iptal mi oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir yılbaşı programlarında neler olacak? | Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 16:31:03. #1.15#
title