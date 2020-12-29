2021 yılbaşı programları yapılacak mı, iptal mi oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir yılbaşı programlarında neler olacak?

2020 yılının bitmesine günler kala merak edilen konular arasında yer alan yılbaşı programları hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. 2021 yılına girerken yılbaşı programları yapılacak mı? Yeni yıl programları iptal mi edildi? İstanbul, Ankara ve İzmir yılbaşı programlarında neler olacak?