2021 yılbaşı programları yapılacak mı, iptal mi oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir yılbaşı programlarında neler olacak?
2020 yılının bitmesine günler kala merak edilen konular arasında yer alan yılbaşı programları hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. 2021 yılına girerken yılbaşı programları yapılacak mı? Yeni yıl programları iptal mi edildi? İstanbul, Ankara ve İzmir yılbaşı programlarında neler olacak?
Yılbaşı eğlencesini dışarıda arkadaşlarıyla geçirmek isteyen vatandaşlar, yılbaşı programlarının yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Yılbaşı programlarında önceki yıllarda yapılan etkileyici görsel şölenler yapılacak mı?
2021 YILBAŞI PROGRAMLARI YAPILACAK MI?
Ülkemizde artan koronavirüs vakaları nedeniyle yılbaşı gecesinde sokağa çıkma yasağı olacağı açıklandı. Bu akşama özel bir program yer almıyor.
Yılbaşı eğlencesini aile ve arkadaşları ile evinde geçirenlerin tercihi olan yılbaşı programları, bu yıl da eğlencenin adresi olacak. Televizyon kanallarının yılbaşına özel hazırladığı programlar ile izleyiciler keyifli anlar yaşayacak. İşte 2021 yılbaşı programları…
TV 8 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
SHOW TV 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00
Güldür Güldür Show
KANAL D 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00
Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel
ATV 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00
Kim Milyoner Olmak İster?/ Yılbaşı Özel
STAR TV 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00
İbo Show Yılbaşı Özel
TRT 1 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00
Kalk Gidelim Yılbaşı Özel/ Final