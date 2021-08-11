2021 Yeryüzü Fotoğrafı Ödülleri açıklandı: Etiyopyalı bir ailenin eğitimle değişen hikayesi birinci oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

2021 Yeryüzü Fotoğrafı Ödülleri açıklandı: Etiyopyalı bir ailenin eğitimle değişen hikayesi birinci oldu

2021 Yeryüzü Fotoğrafı Ödülleri açıklandı: Etiyopyalı bir ailenin eğitimle değişen hikayesi birinci oldu
BBC - Haberler | Dünya

Etiyopyalı bir ailenin üç üyesinin eğitimle değişen yaşamlarını anlatan fotoğraf, bu yılın Yeryüzü Fotoğrafı yarışmasında birincilik ödülünü aldı.

İngiltere'de düzenlenen Yeryüzü Fotoğrafı Ödülleri sahiplerini buldu. Etiyopya'da bir ailenin üç üyesinin eğitimle değişen yaşamlarını konu olan fotoğraf birincilik ödülünü aldı.

Sanatçı Rosie Hallam'ın üç parçalı fotoğraf projesi, "Eğitim için bir hak" ismini taşıyor.

Fotoğrafta, Etiyopyalı bir ailenin ilkokul çağını aşıp okula devam eden tek üyesi Selamaw ile annesi Meselech ve babası Marco görülüyor.

Geçimini tarım ile sağlayan aile, bir eğitim programına devam ediyor.

'Eğitim hem hak, hem de akıllıca bir yatırım'

Proje, yarışmanın "İnsan" kategorisinde de ödül aldı.

Ödülü kazanan fotoğrafçı Hallam, "Eğitim hem temel bir hak hem de akıllıca bir yatırımdır" dedi.

Hallam, "Eğitim kalkınma için kritik olduğu gibi, sosyal refah, ekonomik büyüme ve güvenlik, cinsiyet eşitliği ve barışın da temellerini atar" diye konuştu.

Yeryüzü Fotoğrafı ödülleri nedir?

Forestry England (İngiltere Ormancılık Kurumu) ve Royal Geographical Society (Kraliyet Coğrafya Derneği) tarafından düzenlenen yarışma en iyi çevre konulu görsel malzemeyi öne çıkarmayı ve Dünya ile üzerinde yaşayanlar hakkındaki tartışmaları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ödüller, 6 kategoride, 55 fotoğraf ve 4 film arasından seçildi.

Yarışmanın Mekan kategorisindeki ödülü kazanan ise, Yosemite'de Half Dome ve Kış isimli fotoğraf oldu.

Fotoğraf sanatçısı Edward Bateman, Covid sınırlamaları nedeniyle Yosemite Ulusal Parkı'na gitmek imkansız hale gelince, evindeki mutfak masasının üzerinde üç boyutlu baskı teknolojisi ile parkın manzarasını yeniden canlandırdı.

Bateman, bu projesi için ABD Jeoloji Araştırma Merkezi'nden (USGS) edindiği coğrafik veriler ile ufak bir sis makinesinden yararlandı.

Markus van Hauten'ın Mavi Havuz adını verdiği eseri ise, Doğa kategorisinde ödül aldı.

Eser, İzlanda dağlarının arasına gizlenmiş ve çevresinde çok az insanın yaşadığı bir kaplıcayı yansıtıyor.

Roberto Bueno'nun Bahçeye Benzeyen Orman adlı eseri, yarışmanın Değişen Ormanlar kategorisinde ödüle lâyık görüldü.

Eser, İspanya'da insan eliyle yaratılmış basamaklı üzüm bağları ile doğal yemyeşil bayırların nasıl kesiştiğini havadan çekilmiş bir fotoğrafla anlatıyor.

Sanatçı Antonio Pérez'in, Değişimin İklimi kategorisinde ödül alan bu fotoğraf serisi, Batı Afrika'da iklim değişikliği ve kıyılarda yaşanan erozyondan yaşamları doğrudan etkilenen insanların bir portresi.

Yarışmanın Video kategorisinde ödülü kazanan Pierpaolo Mittica'nın kısa filmi Semey Poligonu ise, Soğuk Savaş silahlarıyla yapılan nükleer denemelerin insanlara ve çevreye nasıl bir miras bıraktığını anlatıyor.

Yeryüzü Fotoğrafı ödülleri 25 Ağustos'a kadar İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Royal Geographical Society Pavilion'da sergilenecek.

Bütün fotoğraflar Royal Geographical Society tarafından paylaşılmıştır .

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

2021 Yeryüzü Fotoğrafı Ödülleri açıklandı: Etiyopyalı bir ailenin eğitimle değişen hikayesi birinci oldu
2021 Yeryüzü Fotoğrafı Ödülleri açıklandı: Etiyopyalı bir ailenin eğitimle değişen hikayesi birinci oldu
2021 Yeryüzü Fotoğrafı Ödülleri açıklandı: Etiyopyalı bir ailenin eğitimle değişen hikayesi birinci oldu
2021 Yeryüzü Fotoğrafı Ödülleri açıklandı: Etiyopyalı bir ailenin eğitimle değişen hikayesi birinci oldu
2021 Yeryüzü Fotoğrafı Ödülleri açıklandı: Etiyopyalı bir ailenin eğitimle değişen hikayesi birinci oldu
BBC
Afganistan'da 5 kenti ele geçiren Taliban, hapishanelerde bulunan tüm suçluları serbest bırakmaya başladı
Afganistan'da 5 kenti ele geçiren Taliban, hapishanelerde bulunan tüm suçluları serbest bırakmaya başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Bülent Turan Meral Akşener Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Tuğba Özay Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2021 Yeryüzü Fotoğrafı Ödülleri açıklandı: Etiyopyalı bir ailenin eğitimle değişen hikayesi birinci oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 02:45:32. #1.15#

title