2021 yeni asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? AGİ hariç net asgari ücret ne kadar oldu?

2021 yılına yaklaşırken vatandaşların en merak ettiği konulardan birisi yeni yıl Asgari Ücret zammının kaç TL olacağıdır. 2021 yeni asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? AGİ hariç net asgari ücret ne kadar oldu?

Vatandaşlar yeni yıl için Asgari ücret zammının açıklanmasını bekliyor. Peki 2021 asgari ücret kaç TL olacak? AGİ asgari ücrete dahil mi? 2020 ve 2021 asgari ücret karşılaştırılması, ne kadar oranda zam yapılacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman olacak?

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak henüz bilinmiyor. Zam miktarı aralık ayında yapılacak olan toplantıda netleşecektir.

Önümüzdeki günlerde Asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve akabinde yeni yıl asgari ücret fiyatı açıklanmış olacak.

ASGARİ ÜCRET DİSK TALEBİ NEDİR?

Asgari ücrette ilk toplantı 4 Aralık'ta yapıldı. İkinci toplantı 15 Aralık'ta, üçüncü toplantı ise 22 Aralık'ta gerçekleştirecek. Asgari ücretin ne kadar olacağı henüz netleşmedi, Bakan Selçuk ise "Komisyon, çalışmalarını aralık ayı boyunca sürdürecek" dedi. DİSK ise 2021 yılı asgari ücretin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini açıkladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI SON DURUM NEDİR?

Asgari ücretli çalışanların gözü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine çevrildi. 2021 yılında asgari ücret zammı ne olacak merak eden vatandaşlar, görüşmelerden çıkacak sonuçları heyecanla bekliyor. Asgari ücret zammı belli oldu mu merak eden vatandaşların beklentisi üzerine Bakan Selçuk kısa bir açıklama yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika asgari ücret zammı açıklaması yaparak asgari ücretli çalışanların gündemi oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında bugün toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2020 yılı için asgari ücret net olarak 2324 TL 70 kuruş olarak belirlenmiştir.

AGİ ASGARİ ÜCRETE DAHİL Mİ?

Asgari ücret 2020 yılında bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 2.324 TL olarak belirlendi. Yani asgari ücret herkese aynı rakamda veriliyor ve içinde yer alan AGİ tutarı da dahil oluyor. AGİ asgari ücret dışında ekstra olarak verilmiyor. Özellikle asgari ücretten maaşını alanlar AGİ asgari ücretin içinde mi merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirlerken içinde AGİ'yi de ekleyerek belirliyor...

ASGARİ ÜCRET 2020 FİYATLARI

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 456,17 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 58,86 TL

İşverene Toplam Maliyeti 3.458,03 TL

Asgari Ücret 2020 Brüt (Aylık): 2.943,00 TL

Asgari Ücret 2020 Net: 2.324,70 TL

Asgari Ücret 2020 Brüt (Günlük): 98,10 TL

2020 AGİ NE KADAR?

Bekar 220,62 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL