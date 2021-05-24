2021 yazının en özel plaj koleksiyonları Beymen'de
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2021 yazının en özel plaj koleksiyonları Beymen'de

2021 yazının en özel plaj koleksiyonları Beymen'de
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Dünyaca ünlü moda markalarının plaj koleksiyonları Beymen'de modaseverlerin beğenisine sunuldu.

Dünyaca ünlü moda markalarının plaj koleksiyonları Beymen'de modaseverlerin beğenisine sunuldu.

Markadan yapılan açıklamaya göre, çiçek desenlerinden geometrik grafik baskılara, etnik ve bohem tasarımlardan feminen modellere her zevke uygun mayo, bikini ve kaftan alternatiflerinin yer aldığı 2021 plaj koleksiyonları Beymen mağazaları ve www.beymen.com adresinde moda tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

Yazın vazgeçilmezi mayolar ve bikiniler

Yüksek belli retro mayo ve bikini modelleriyle Seafolly, Love Stories, Bondi Born, Oye ve Oseree, soft renkleri ve gösterişli fırfırlarıyla Maygel Coronel, göz alıcı desenleriyle Zimmermann, La Doublej ve Fisch, pastel tonlardaki modelleriyle Emilio Pucci, feminen modelleriyle Melissa Odabash ve In The Mood For Love, çiçekli ve puantiyeli tasarımlarıyla Peony, yalın siyah beyaz renklerdeki tasarımlarıyla Magda Butrym bu yaz plaj stilinin vazgeçilmezi olacak.

Plaj modasının tamamlayıcıları

Beymen, dünyaca ünlü markaların mayo ve bikini koleksiyonlarının yanı sıra kaftanlardan elbiselere, hasır çantalardan şık sandalet ve şapkalara sayısız tasarım ile plaj kombinlerine şıklık katıyor.

El yapımı işleme ve dokumaları ile ünlü elbise ve kaftanlarıyla Devotion, haute couture ve plaj stilini buluşturan tasarımları ile Dor Raw Luxury, bohem gömlek ve gömlek elbiseleriyle Disa Gabo, çiçekli, şifon, uçuşan elbiseleriyle Zimmermann, Rococo Sand ve Vix, pastel tonlardaki geometrik desenli şort, bralet ve elbiseleriyle Dodo Bar Or, elegan hasır şapkaları ile Catarzi, Ferruccıo Vecchi, Inverni, Eric Javits ve Helene Berman London, her stile uygun hasır veya oversized çanta seçenekleriyle Dolce&Gabbana, Catarzi, Chloe, La DoubleJ, Jaquemus, Isabel Marant, Etro ve Tepito, sezonun en gözde sandalet ve terlik alternatifleriyle Arizona Love, Bottega Veneta, Capri Positano, Balenciaga, Santoni, Neous, Mansur Gavriel, Manebi, Isabel Marant, Etro'nun da aralarında yer aldığı dünyaca ünlü markaların en yeni koleksiyonlarını modaseverleri bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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