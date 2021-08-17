2021 Yaz Okulu Araştırma Seminerleri (ARSEM) başlıyor
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2021 Yaz Okulu Araştırma Seminerleri (ARSEM) başlıyor

2021 Yaz Okulu Araştırma Seminerleri (ARSEM) başlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Anadolu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle 31 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında Araştırma Seminerleri Yaz Okulu (ARSEM 2021-Yaz) düzenlenecek.

Anadolu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle 31 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında Araştırma Seminerleri Yaz Okulu (ARSEM 2021-Yaz) düzenlenecek. Düzenleme kurulunda Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun da yer aldığı etkinlik bünyesinde lisans ve lisansüstü öğrenciler ile araştırma görevlileri ve öğretim üyelerinin araştırma kapasitelerini ve yetkinliklerini geliştirme amacına yönelik olarak, teorik ve uygulamalı, nitel ve nicel araştırma yöntemleri eğitimleri verilecek. ARSEM'e ilişkin olarak eğitimde verimliliğin arttırılması ve özellikle yükseköğretimde araştırma çalışmalarının canlı tutulması için bu tür seminer dizilerinin önemli olduğuna dile getiren Rektör Erdal, "Destek olan, tüm paydaşlara ve eğitimcilere şimdiden teşekkürlerimi iletiyor ve tüm katılımcılara verimli bir seminer dizisi diliyorum. " dedi.

Eğitimlerin ilk haftası 31 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü'nde, ikinci haftası 6 Eylül-12 Eylül tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dersliklerinde gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 6 Eylül-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan seminerin programı ayrıca ilan edilecek.

Programa ilişkin detaylar ve başvuru için https://arsem. org/ web sitesi ziyaret edilebilir.

Kaynak: Habermetre

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