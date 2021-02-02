2021 Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Yarıyıl tatili sonrası 2. Dönem ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman bitecek?
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2021 Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Yarıyıl tatili sonrası 2. Dönem ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman bitecek?

02.02.2021 14:38 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:41
2021 Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Yarıyıl tatili sonrası 2. Dönem ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman bitecek?

Normal şartlarda her sene 15 gün süren bu tatile ara tatilin de eklenmesiyle beraber 21 güne yükseltildiği MEB tarafından duyurulurken şimdilerde binlerce öğrenci tatilin bitip yeni dönemin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki,2021 Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Yarıyıl tatili sonrası 2. Dönem ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman bitecek?

Normal şartlarda her sene 15 gün süren bu tatile ara tatilin de eklenmesiyle beraber 21 güne yükseltildiği MEB tarafından duyurulurken şimdilerde binlerce öğrenci tatilin bitip yeni dönemin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2021 Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Yarıyıl tatili sonrası 2. Dönem ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman bitecek? İşte detaylar haberimizde..

2021 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Her sene Ocak sonu Şubat başında öğrenciler ilk dönemin sona ermesiyle 15 gün süren yarıyıl tatiline çıkarken bu sene bu tatilin 21 gün sürmesine karar verildi. Bu kapsamda 22 Ocak tarihinde eğitime ara verilirken 2020-2021 eğitim öğretim takvimine göre; ikinci dönem 15 Şubat tarihinde başlayacak…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı.

2021 MEB YILI TAKVİMİ NEDİR?

Birinci dönem sonu: 22 Ocak 2021

Yarıyı tatili başlangıcı: 25 Ocak 2021

İkinci dönem başlangıcı: 15 Şubat 2021

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