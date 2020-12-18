2021 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? MEB takvimi: 2021 yarıyıl tatili olacak mı? Tatil erkene alınır mı?

Ülkemizde eğitim koronavirüs nedeniyle uzaktan devam ediyor. EBA TV, EBA uygulması ve Zoom eşliğinde süren dersler kapsamında sınavlarda yapılmıyor. Uzaktan eğitime 22 Ocak'a kadar devam edilmesine karar verilmesi üzerine yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 2021 yarıyı tatili olacak mı? soruların cevapları araştırılıyor. İşte MEB takvimi!

Türkiye'de eğitim corona virüsü sebebiyle sekteye uğramış durumda. Eğitim döneminin başında kademeli olarak açılan okullar, artan corona virüsü vakaları sebebiyle tüm sınıflar için kapatılmıştı. Yayınlanan genelgeye göre okullar 4 Ocak 2021 tarihine kadar kapalı kalacak.

Öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. Sömestr olarak da bilinen yarıyıl tatili 5 Şubat 2021 tarihine son bulacak.

2021 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yarıyıl tatilini öne alma planları olduğunu söyledi. Ayrıca Bakan Selçuk, öğrencilere basılı karne vermek istediklerini de sözlerine ekledi.

MEB TAKVİMİ: 2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİNDE TATİL TARİHLERİ

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

* 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.