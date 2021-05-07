2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2021- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) sonuçları açıklandı.