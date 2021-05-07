2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
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2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı

2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2021- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2021- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 18 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2021-YDS/1'e ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adayların, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekleri bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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