2021 VFŞL Yaz Mevsimi'nde Yarı Final heyecanı başlıyor!

VFŞL Yaz Mevsimi'nde ilk yarı final maçı saat 14: 00'te NASR Esports ve Galakticos mücadelesi ile başlayacak.

2021 VFŞL Yaz Mevsimi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çeyrek final karşılaşmalarının ardından, 4 takım yarı final aşamasında mücadele ediyor olacak. 2021 VFŞL Yaz Mevsimi'nde ilk yarı final maçı saat 14:00'te NASR Esports ve Galakticos mücadelesi ile başlayacak.

NASR Esports lig aşamasını ikinci olarak tamamladığı için direkt olarak yarı finallerden başlama hakkını elde etti. Galakticos ise ligi 3. sırada tamamlamış ve çeyrek finalde Dark Passage ile karşılaşmıştı. Rakibini 3-2'lik skorla geçerek yarı finalde NASR Esports'un rakibi olmayı başardı.

2021 VODAFONE FREEZONE ŞAMPİYONLUK LİGİ YAZ MEVSİMİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

21 Ağustos Cumartesi: NASR Esports - Galakticos

22 Ağustos Pazar: Galatasaray Espor - Beşiktaş

2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi ilk Yarı Final mücadelesi heyecanına sizde ortak olmak istiyorsanız, karşılaşmayı LOLespor YouTube ve RiotGamesTurkish Twitch kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros