2021 VFŞL Kış Mevsimi finalisti 1907 Fenerbahçe Espor'un detaylı analizi sizlerle!

Finale sayılı günler kala 1907 Fenerbahçe Espor'u mercek altına aldık

KMF denildiğinde aklımıza gelen takımlardan ilki 1907 Fenerbahçe Espor'dur. 2019 yılından bu yana üç sene üst üste 'ne adını yazdıran Fenerbahçe önceki iki finalden de zaferle ayrılan taraf olmuştu. Geçtiğimiz sene HiRit, Mojito, Blue, HolyPhoenix ve Farfetch beşlisiyle 3-0 mağlup ettikleri İstanbul Wildcats ile yeniden karşılaşacaklar. Bu sefer Holy-Farfetch ikilisi onların rakibi olsa da, genç oyuncularla kurulu kadro ile kupayı kazanabilecek potansiyele sahip olduklarını fazlasıyla gösterdiler.

1907 Fenerbahçe normal sezonda nasıl gözüktü?

Her şeyden önce sezon başlarken taraftarlar takımın bu kadar başarılı olacağını kesinlikle düşünmüyordu. Bu düşüncelerinde haklıydılar çünkü Fenerbahçe Espor geçen sezonki kadrosunu tamamen dağıtmış, tecrübesiz ve çaylak oyunculardan kurulu kadro oluşturmuş ve beklentileri düşürmüştü. Nitekim sezonun ilk yarısında taraftarlar haklı çıkmıştı. Takım içerisinde bir uyum yakalanamamış, oyun olarak ileri gidilememiş ve ilk dokuz maçta sadece üç galibiyet alınabilmişti.

Fakat ligin ikinci yarısında Fenerbahçe Espor tamamen farklı bir görüntü çizdi. Önce önemli bir NASR eSports galibiyeti geldi, ardından Lenom'un yerine takıma Oncan'ın katılmasıyla birlikte işler daha da iyiye gitmeye başladı. Fenerbahçe silkelenmiş gibi göründü ve takımın ana shotcaller'ı Elramir ile geç oyunda ligin en iyi takımlarından biri haline geldiler. Temel oyun planı erken oyunda rakibine maçı kapatabilecek kadar üstünlük vermemek ve geç oyunda Neramin'in taşıyıcı performansına güvenerek galibiyete ulaşmak olan 1907 Fenerbahçe normal sezonun son dokuz maçında altı galibiyet alarak mevsim finallerine kalmayı başardı. Takımın bu başarısında son maçlarda rakiplerin hatalarını çok iyi cezalandırma becerilerinin de payı bulunuyor.

NASR eSports ve SuperMassive galibiyetleri

Mevsim finallerine kalarak hedefini tamamlamış gibi görünen 1907 Fenerbahçe'ye çeyrek finalde NASR eSports karşısında hiç şans verilmiyordu. Bunun en önemli sebeplerinin başında kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'nin rakibinden daha geride olması ve sezon sonuna doğru NSR tarafında takıma Focus'un katılmasıyla artan performans geliyordu.

NSR karşısında Fenerbahçe beklendiği gibi erken oyunda üstünlüğü eline alamadı. Çünkü hem Fenerbahçe erken oyunu domine etme amacıyla oynamıyor hem de NASR eSports ligin en iyi erken oyun takımlarından biri gibi gözüküyordu. Seri genelinde bireysel hataların göze çarptığı NSR ekibi karşısında orta oyunda yapılan iyi savaşlarla altın farkını eritmeye çalışan ve geç oyunda rakibine Neramin ile cevap veren 1907 Fenerbahçe Espor 3-2 galip gelmeyi başardı.

Yarı finalde SuperMassive karşısında işleri çok daha zordu. Çünkü her iki takım da geç oyunu iyi oynayan, erken oyunda proaktif davranmayan bir görüntü çizdi. Seride dikkat çeken nokta sürekli aynı draftları görmemizdi. Seyir zevki açısından GS-IW'ye kıyasla daha düşük kaldığını söyleyebiliriz. Bu sefer maçlarda çok ciddi altın farkları görmedik. Fenerbahçe üst koridorda Nocturne ve orta koridorda fiziksel hasar odaklı şampiyon seçimleriyle rakibini şaşırttı. Stillnumb Yone ile ciddi fark yarattı. Her iki takım da istediği performansı sergileyemedi ve daha az kötü oynayan Fenerbahçe 2-0 dan geri gelip 3-2 kazanmayı başardı.

1907 Fenerbahçe Espor'un oyun sistemi, avantajları ve dezavantajları

Fenerbahçe'nin oyun yapısının temelinde erken oyunu en az hasarla atlatmak geliyor. Şampiyon seçim ekranında mutlak koridor hakimiyeti sağlayacak şampiyonlara yönelmek yerine daha rahat oldukları seçimlere gidiyorlar. Oyuncularının en iyi performans gösterebildiği sistemi benimsemiş durumdalar. Neramin'in bu sezon geç oyunda ligin en güvenilir alt koridor oyuncularından biri belki de birincisi olduğunu göstermesi, Fenerbahçe'nin geç oyunda daha güçlü olan kompozisyonlara yönelmesinin ana sebebi diyebiliriz. Nitekim bundan sonuç da alıyorlar. Neramin'in henüz çaylak sezonunda ligin en az hata yapan ve takım savaşlarını en iyi oynayan oyunculardan biri gibi gözükmesi takımın finale kadar ilerleyebilmesine imkan tanıdı.

Fenerbahçe genel olarak rakibin bir hata yapmasını bekliyor. Oyunu olabildiğince uzatarak orta oyunda ve sonrasında yakaladıkları iyi savaşlarla taşıyıcılarına kaynak aktarmaya çalışıyor. Fakat buna rağmen takımın tarafsız canavarlarda geriye düştüğünü görmüyoruz. Normal sezon istatistiklerine göre ligin en üst sıralarında yer alan SUP,IW, NSR ve GS'ye oranla maç başına ejder, baron ve herald sayıları daha iyi durumda. Playoff'larda da oynadıkları on karşılaşmanın altısında objektifler üzerinde rakiplerine üstünlük sağladılar.

En belirgin avantaj orta koridorda

Her ne kadar takımın en iyi oyuncusu Neramin gibi gözükse de finalde Wildcats karşısında onlara avantaj getirebilecek en önemli faktör Stillnumb'ın şampiyon havuzu olabilir. Serin'in şuana kadar orta koridorda fiziksel hasar odaklı seçimlere gittiğini görmedik. Tercihini daha çok kontrol büyücüsünden yana kullanıyor. İşte bu noktada Stillnumb cebinden çıkaracağı Irelia, Yone, Lucian seçimleriyle baskı noktası oluşturabilir. Ayrıca bireysel olarak rahat ettiği Sylas seçimine yönelebilir.Fenerbahçe orta koridorda karşı seçim hakkı yakaladığı zaman bunu kullanmaktan çekinmiyor. Yarı finalde de gördük ki Stillnumb Serin ile benzer profile sahip Ksaez karşısında bu şampiyonlarla oldukça rahat ediyor. Alt koridor ikinci plana atılarak orta koridorda farklı seçimlerin getirdiği avantaj erken oyunu dengede götürmek için kullanılabilir.

Dikkat edilmesi gereken nokta

Gelelim takımın zayıf yönlerine.. 1907 Fenerbahçe'nin en büyük dezavantajı neredeyse her oyun altın üstünlüğünü rakibe bırakmaları. Rakipler orta oyuna kadar mutlaka maçı üstün götürüyor. Verilerden hareketle Fenerbahçe normal sezon maçlarında 15.dakikaya ortalama 1600 altın geride girdi. Minyon ve kule istatistiklerinde de rakiplerinin gerisinde kaldı. Mevsim finallerinde de benzer bir oyun oynadıkları için istatistiklerde olağanüstü değişme olmadı. Bir nevi erken oyunu karşı takıma teslim ederek oynuyorlar. Finaldeki rakipleri İstanbul Wildcats erken oyunda elde ettiği üstünlüğü baskı unsuru olarak en iyi kullanabilen takım. Ayrıca IW'nin çok daha tecrübeli bir takım olması sebebiyle Fenerbahçe'nin aradığı hataları yapma olasılığı düşük diyebiliriz. Bir diğer dezavantajı ise karşılarında daha önce final tecrübesi yaşamış oyuncuların ve birçok kez şampiyon olmuş HolyPhoenix'in yer alıyor olması. Final serisi sahnede oynanacağı için oyuncuların üzerindeki baskı artabilir. İşte bu noktada HolyPhoenix tecrübesiyle takımına liderlik edip fark yaratabilir. Fenerbahçe'nin tecrübesizliği onlar için handikap yaratabilir.

Kaynak: Playerbros