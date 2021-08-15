2021 VFŞL Çeyrek final serisinde ilk yarı final biletini kapan takım Galakticos!
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2021 VFŞL Çeyrek final serisinde ilk yarı final biletini kapan takım Galakticos!

2021 VFŞL Çeyrek final serisinde ilk yarı final biletini kapan takım Galakticos!
Playerbros - Haberler | Gamegar

2021 VFŞL Çeyrek final serisinde ilk yarı final biletini kapan takım Galakticos oldu!

2021 VFŞL Çeyrek final serisinde ilk yarı final biletini kapan takım rakibi Dark Passage'ı 3-2'lik skor ile yenen Galakticos oldu. Galakticos inanılmaz çekişmeli bir mücadelenin ardından zaferini işte böyle kutladı!

Bof5 biçiminde oynanan serinin ilk maçını baskın bir şekilde Dark Passage kazanmış ve Galakticos bu yenilgi ile seride 1 -0 geriye düşmüştü. Ancak oyuncular mentallerini ve morallerini sağlam tutarak oyundan düşmek yerine ikinci maça sımsıkı sarıldı ve ikinci maçı kazanarak durumu berabere getirmeyi başardı. Rüzgarı arkasına alan Galakticos üçüncü maçı da zorlanmadan aldı ve durumu 2 - 1'e getirmeyi başardı.

Serinin dördüncü maçı ise kritik bir önem taşıyordu. Rüzgarı arkasına alan bir Galakticos ve iki maçı arka arkaya veren Dark Passage, bu mücadele inanılmaz ortada giderken son takım savaşında Dark Passage minyonları oyunu bitirmeyi başardı. Evet yanlış duymadınız minyonlar oyunu daha fazla uzatmak istemedi ve seriyi 2-2'ye getirmeyi başardı.

Beşinci ve son maçta ise Galakticos tamamen kuşatmaya odaklanarak ve doğru hamleleri yaparak öne geçmeyi başardı. Tecrübeli takım bu doğru hamleler ile birlikte oyunu temiz bir şekilde bitirmeyi başardı ve 2021 VFŞL Çeyrek final serisinde yarı final biletinin sahibi olmayı başardı. Galakticos'un yarı finaldeki rakibi ise !

Kaynak: Playerbros

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