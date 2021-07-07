2021 ve 2022 Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig 2021 2022 fikstür çekimi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2021 ve 2022 Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig 2021 2022 fikstür çekimi!

2021 ve 2022 Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig 2021 2022 fikstür çekimi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi. Peki, Süper 2021 ve 2022 Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig 2021 2022 fikstür çekimi!

Öte yandan, TFF 1. Lig fikstür çekimi 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek. 2021 ve 2022 Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig 2021 2022 fikstür çekimi!

2021 VE 2022 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz Salı günü saat 19.00'da, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Öte yandan 2021-2022 sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Grup Kura çekimlerinin tarihleri de açıklandı. Buna göre; TFF 2. Lig Grup Kura Çekimi 12 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'te, TFF 3. Lig Grup Kura Çekimi ise aynı gün saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Mustafa Varank Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ahmet Kaya Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Burak Elmas Metin Oktay Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2021 ve 2022 Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig 2021 2022 fikstür çekimi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 14:39:33. #1.15#

title