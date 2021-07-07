2021 ve 2022 Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig 2021 2022 fikstür çekimi!

2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi. Peki, Süper 2021 ve 2022 Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig 2021 2022 fikstür çekimi!

Öte yandan, TFF 1. Lig fikstür çekimi 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek. 2021 ve 2022 Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig 2021 2022 fikstür çekimi!

2021 VE 2022 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz Salı günü saat 19.00'da, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Öte yandan 2021-2022 sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Grup Kura çekimlerinin tarihleri de açıklandı. Buna göre; TFF 2. Lig Grup Kura Çekimi 12 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'te, TFF 3. Lig Grup Kura Çekimi ise aynı gün saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.