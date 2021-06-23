2021 ve 2022 sezonu ne zaman açılıyor? Süper Lig ne zaman başlıyor 2022?

2021 2022 sezonunun başlamasını bekleyen futbolseverler, liglerin ne zaman başlayacağına ilişkin araştırmalar yapmaya başladı. Bu kapsamda 2021 ve 2022 sezonu ne zaman açılıyor? Süper Lig ne zaman başlıyor 2022? sorularının yanıtları merak edildi.

2021 ve 2022 sezonu ne zaman açılıyor? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Süper Lig başlangıç tarihi ve Süper Lig'e dair detaylar aktarıldı.

KÜME DÜŞME VAR MI?

Geçen sezonu 21 takımla tamamlayan Süper Lig'de dört takım küme düştü. 1.Lig'den ise Adana Demirspor, Giresunspor ve Altay Süper Lig vizesi aldı. Böylece önümüzdeki sezon Süper Lig'de 20 takım mücadele edecek.

TFF 1.Lig'de ise üç takım küme düştü, üç takım da Süper Lig'e çıktı. Ayrıca Süper Lig'den dört, 2.Lig'den de üç takım yeni sezonda 1.Lig'de yer alacak. Bu da takım sayısının 19 olacağı ve her hafta bir takımın bay geçeceği anlamına geliyor.

Öte yandan TFF 2. Lig 39, TFF 3. Lig 55 takımın katılımıyla oynanacak.

2021 2022 SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

2021-22 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 64. sezonudur. Maçlar 13 Ağustos 2021 tarihinde başlayıp 23 Mayıs 2022 tarihinde sona erecektir.

SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM VAR?

TFF Yönetim Kurulu, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Süper Lig ve TFF 1. Lig'in kademeli olarak, önceki sezonlarda uygulandığı gibi 18 takımla oynatılmasına, diğer liglerin de buna göre yapılandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacağı ifade edildi.