2021 ve 2022 okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı?
Artan vakalar sonrası öğrenciler endişeli. Bu yıl okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? 2021 ve 2022 okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılması ile ilgili neler dedi? Üniversiteler açılacak mı? Liseler açılacak mı? İlkokullar açılacak mı?
11 bin olan günlük vaka sayısında yaşanan artış kısıtlamaları beraberinde mi getirecek? 2021 ve 2022 okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?
"Dünyadaki ve Türkiye'deki gidişata bakmamız gerekiyor, yani iki eksende değerlendirmemiz lazım. Kontrol artmaya başlandı. Türkiye'de de kontrol edilebilir bir düzeyde bir tablo söz konusu. Biz şu anda, tereddütsüz Eylül'de okula başlamak gibi bir çalışma içindeyiz Bakanlık olarak. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'de de öğrencilerimizin gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.