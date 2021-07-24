2021 ve 2022 okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı?

Artan vakalar sonrası öğrenciler endişeli. Bu yıl okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? 2021 ve 2022 okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılması ile ilgili neler dedi? Üniversiteler açılacak mı? Liseler açılacak mı? İlkokullar açılacak mı?