2021 ve 2022 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman?

Milyonlarca öğrenci ve veli Eylül ayına girmemizle birlikte okul açılış tarihleri hakkında bilgi almak için arayışa koyuldu. Bu kapsamda 2021 ve 2022 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman? sorularının yanıtları merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı okulların ne zaman açılacağını duyurdu. İşte, 2021-2021 Eğitim yılının ara tatil, 15 tatil ve yaz tatilinin tarihleri...

2021 ve 2022 okullar ne zaman açılacak? sorusu başta olmak üzere, "Ara tatil ne zaman?Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler Eylül'ün kaçında başlıyor?" sorularının yanıtları merak ediliyor.

2021 VE 2022 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

1. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak, 19 Kasım 2021 Cuma bitecek.

15 TATİL NE ZAMAN 2022?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma bitecek.

2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2021-2022 Eğitim yılının Yaz tatili 17 Haziran 2022'de başlayacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Öğretmenlere "aşı" çağrısı Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Öğretmenlere aşı çağrısı da yapan Özer, "Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımız; kendi sağlıkları, öğrencilerimizin korunması ve eğitim hizmetlerinin bir daha aksamaması için lütfen aşı olsunlar." dedi.

Aşı olmayan öğretmen ve okul görevlilerinden haftada en az iki kez PCR testi istenecek.