2021 Uluslararası Marka Liderleri Zirvesi Ödül Töreni'nde "Yılın En İyi Dergisi" ödülü Klass Magazin'e verildi

Her yıl başarılarına bir yenisini daha ekleyerek adını büyütmeye devam eden Klass Magazin dergisini kurarak başladığı yolculuğuna bugün Klass Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam eden Muammer Kapucuoğlu, Türkiye'nin en başarılı cemiyet ve magazin dergisi Klass ile bir kez daha ödüle layık görüldü.

17. YILINA GÜNLER KALDI

Deneyimli Gazeteci Muammer Kapucuoğlu tarafından kurulan ve 17. yılına sayılı günler kalan, her ay daha da yükselen çizgisiyle okurlarının beğenisini kazanan Klass, çalıştığı ve iş ortaklığı yaptığı her markanın başarılı gelişimini destekleyerek bugün Muammer Kapucuoğlu'nun önderliğinde Klass Medya Grubu olarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.

86. ÖDÜLÜNÜ ALDI

Bünyesine Klass TV'yi de ekleyerek medya sektöründeki gücüne güç katan ve ilkleri başarmaya devam eden Klass aynı zamanda pozitif habercilik anlayışıyla da iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının nabzını tutuyor. 2020 yılı boyunca da Türkiye'nin en çok reklam yatırımı alan dergileri arasında yer alan Klass farkını ise aldığı 86 ödül ile kanıtlıyor.

"YENİ BİR ÖDÜL ALMANIN HEYECAN VE SEVİNCİNİ YAŞIYORUM"

2021 Uluslararası Marka Liderleri Zirvesi Ödül Töreni'nde bir kez daha ödül alma mutluluğu yaşayan Klass Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kapucuoğlu, layık görüldüğü ödülü alırken duygularını "Bugün burada harika bir atmosferde, alkışlar arasında, gurur ve mutlulukla yeni bir ödül daha almanın heyecan ve sevincini yaşıyorum. 86 ödülle Türkiye ve dünyanın en çok ödül alan yayın kuruluşu olduk. Klass ekibi olarak bir kez daha onurlu ve gururluyuz. Biz aslında hem okuyucularımızla hem reklam verenlerimizle hem de iş ortaklarımızla bir aile oluşturduk. Nice nice harika ödüller Klass ile birlikte olsun." sözleriyle dile getirdi.