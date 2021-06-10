2021 UIPM Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel, finale kaldı
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2021 UIPM Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel, finale kaldı

2021 UIPM Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel, finale kaldı
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda kadınlar kategorisi sıralama yarışları tamamlandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda kadınlar kategorisi sıralama yarışları tamamlandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tokyo Olimpiyatları'na puan veren 2021 yılının son organizasyonunda Türkiye'yi kadınlarda İlke Özyüksel, İpek Akşin, Sıdal Aslan ve Yaren Nur Polat temsil etti.

Şampiyonada toplam 968 puan alan milli sporcu İlke Özyüksel, 12 Haziran'daki finallere kalmayı başardı. Organizasyonu milli sporculardan Yaren Nur Polat 925, İpek Akşin de 903 puanla bitirdi.

Milli sporculardan Sıdal Aslan ise laser run etabında yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışı bırakmak zorundan kaldı ve toplam 486 puan aldı.

UIPM Pentatlon Dünya Şampiyonası, yarın erkekler kategorisinde yapılacak ön eleme müsabakalarıyla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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